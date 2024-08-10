Украина постоянно получает финансы от западных партнеров — как безвозвратную финансовую помощь, так и кредиты. Хватит ли средств в госбюджете на все социальные расходы в 2024 году и какие риски могут стать актуальными в 2025 году, исследовал Фокус.

Related video

Украина имеет заверения от государств-партнеров и международных финансовых институтов, что все потребности внешнего финансирования на 2024 год будут обеспечены, недавно заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, в государственный бюджет поступило 3,9 млрд долларов безвозвратной помощи от Соединенных Штатов. А всего в этом году Украина должна получить от США 7,8 млрд долларов бюджетной поддержки. Также вскоре ожидается транш в размере 4,2 млрд евро от Евросоюза по программе Ukraine Facility, а всего за 2024 год Украина привлечет от ЕС по этой программе 16 млрд евро. На что направляют средства партнеров и хватит ли стране средств выплачивать пенсии на финансировать социальные расходы в 2025 году, выяснял Фокус.

Деньги на пенсии: кто и как финансирует пенсионные и социальные выплаты украинцам

С начала полномасштабной войны Украина финансирует социальные расходы, образование и здравоохранение (напрямую или через трансферты местным бюджетам) преимущественно за счет внешней помощи (кредитов и грантов), напоминает Сергей Колодий, главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка. По его словам, основной статьей этих расходов является социальная защита и социальное обеспечение, а если детализировать, то большинство из них приходится на трансферты Пенсионному фонду для покрытия его дефицита.

Важно

Бой с тенью. Решится ли власть на существенное повышение налогов для украинцев

"В начале этого года была проведена оптимизация отдельных социальных расходов, в частности, существенно ограничен круг получателей социальной помощи для внутренне перемещенных лиц. Поэтому при росте расходов госбюджета за первое полугодие на 8% (год к году) финансирование социальных расходов сократилось на 5%. Однако индексация пенсий все равно была проведена", — говорит Сергей Колодий.

Непрерывной выплате пенсий способствуют регулярные транши от партнеров Украины Фото: УНИАН

Максим Самойлюк, экономист Центра экономической стратегии, также в комментарии Фокусу отметил, что все расходы государственного бюджета, которые не связаны с финансированием Сил обороны, Украина покрывает за счет средств иностранных партнеров. "Это в том числе пенсии и зарплаты бюджетников. Сейчас Украина уже начала получать финансирование от Соединенных Штатов — поступили первые 3,9 млрд долл. из 7,85 млрд долл., которые должны поступить в этом году. Относительно этих средств было основное сомнение, получим их или нет, поскольку выплаты долго не начинались. Если все партнеры выполнят те обязательства, которые взяли на себя (а мы, со своей стороны, будем продолжать реформы, на которые согласились), то вся потребность в финансировании социальных расходов в 2024 году будет закрыта", — рассказал Максим Самойлюк.

Если Украине будут помогать и вовремя предоставлять миллиарды помощи, то перебоев с выплатой пенсий не будет

В отличие от социальных расходов оборона финансируется через налоговые поступления, а также таможенные платежи и сборы. "На финансирование обороны сейчас идут абсолютно все налоговые и таможенные поступления государственного бюджета — это, в том числе, НДС и часть от НДФЛ, которые платят украинцы. Также оборону финансируют за счет других доходов бюджета (например, дивиденды государственных компаний) и за счет выпуска военных облигаций", — говорит Максим Самойлюк.

На нужды обороны страны идут сотни миллиардов, в том числе, и средства грантов и кредитов Фото: Генштаб ВСУ

Однако на оборону Украина направляет и иностранные поступления также, говорят эксперты. "Если говорить не только технически, но и фактически, то расходы на оборону сейчас финансируются преимущественно за счет иностранных фондов, помощи, кредитов, даже если технически на это может быть запрет, то есть финансирование за счет внутренних средств госбюджета, но фактически происходит замещение внешними средствами этих расходов, которые в противном случае направлялись бы на внутренние нужды, социальные и так далее", — говорит финансовый аналитик Иван Угляница.

Пенсии и выплаты будут? Есть ли угрозы финансированию пенсий в 2024 году

Хотя в правительстве регулярно заявляют, что в 2024 году, если партнеры будут ритмично предоставлять финансирование, проблем с расходами госбюджета не будет, дефицит государственного бюджета никуда не денется, а это значит, что так или иначе правительству придется искать, где сократить расходы, а где получить больше, в том числе и через изменение налогового законодательства.

"В этом году по базовому сценарию международная помощь составит 38 млрд долл, но этого будет недостаточно для полного покрытия дефицита бюджета. Даже с учетом более высоких сборов налогов в 1 полугодии и вероятного роста налоговых ставок с сентября, все же останется дыра на уровне около 150-250 млрд грн. Эти суммы нужно будет дополнительно привлекать или на рынке ОВГЗ, или же обращаться к НБУ за монетарным финансированием", — объяснил в комментарии Фокусу Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований ICU.

Эмиссия является одним из способов пополнения государственного бюджета

Однако прямой угрозы прекращения выплаты пенсионных средств и заработных плат бюджетникам в 2024 году нет. И это лишь благодаря финансированию со стороны ЕС и США.

Потребности в финансировании бюджета в 2024 году должны закрыть поступления от ЕС и США и выпуски облигаций

"Мы ожидаем, что дефицит государственного бюджета в 2024 году составит примерно 18% ВВП и будет покрыт в основном внешними кредитами. Для финансирования бюджетного разрыва на этот год мы уже имеем определенные договоренности, прежде всего с Ukraine Facility, но потенциальным риском могут стать результаты президентских и парламентских выборов в США. В частности, мы видим, что некоторые представители республиканской партии неохотно голосуют за прямую бюджетную поддержку", — отметил Сергей Колодий.

Какие риски есть по финансированию пенсий в 2025 году

Если внешнее финансирование в размере 38 млрд долларов США на 2024 год заложено в базовый сценарий МВФ и соответствует действующим договоренностям с кредиторами, то потребность Украины в средствах на 2025 год определяется от 23 до 31 млрд долл. По его мнению, главным риском для 2025 года остаются вопросы безопасности, влияющие как на потенциал налоговых поступлений, так и на объем расходов.

Важно

Дефолт откладывается. Что с госдолгом: кто и когда будет выплачивать валютные долги Украины

Немалым будет в 2025 году и дефицит государственного бюджета, говорят эксперты. А еще сохраняется опасность как неритмичного поступления средств от партнеров, так и вообще общей недостаточности объема финансирования, чтобы покрыть все необходимые государственные расходы.

В 2025 году своевременные выплаты пенсий также зависят от фактора международной помощи и ритмичности ее поступления Фото: УНИАН

"В 2025 году есть хорошие шансы выйти в диапазон 17-20% (размер дефицита бюджета, — Фокус), но все равно это достаточно большой разрыв, который невозможно профинансировать без значительных объемов международной финансовой помощи. Есть большие риски того, что и в следующем году международной помощи снова будет недостаточно, чтобы в полной мере профинансировать дефицит бюджета. Фискальная консолидация происходит значительно медленнее, чем закладывалось в макроэкономической программе МВФ. Пока высокие риски безопасности сохраняются, и Украина вынуждена огромные средства тратить на оборону, говорить о снижении фискальных рисков не приходится", — прокомментировал риски следующего года Виталий Ваврищук.

Из-за прогноза продолжения военных действий в 2025 году ожидается, что потребности в финансировании обороны вырастут еще больше

Мы должны ориентироваться на то, что международная поддержка в дальнейшем будет уменьшаться, отмечает Максим Самойлюк. "Сейчас Украина имеет подтверждение только для 17 млрд долларов иностранной бюджетной помощи на 2025 год. Гарантий того, что нам удастся покрыть все необходимые расходы в следующем году, мы сейчас не имеем", — говорит эксперт. И добавляет: наиболее перспективный для Украины путь привлечь необходимые для финансирования бюджета средства в 2025 году — получить от стран G7 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов. Это позволит как гарантировать финансирование всех гражданских расходов, так и существенно увеличить военные возможности."Оптимально было бы получить эти средства еще в конце 2024 года, но наши партнеры еще не смогли договориться между собой об условиях передачи Украине этих средств", — отметил Максим Самойлюк.

"Мы четко идем по графику выполнения всех индикаторов. Все реформы выполняем. Принимаем все необходимые изменения", — Денис Шмыгаль Фото: УНИАН

А вот в положительном влиянии запланированного правительством увеличения налоговой нагрузки на финансирование бюджета эксперты не слишком уверены. "Предложенные правительством налоговые изменения не покроют полностью рост оборонных потребностей: если расходы на оборону повышают на 500 млрд грн, то увеличение налогов должно покрыть только 120 млрд. Остальное будут покрывать увеличением выпуска военных облигаций и уменьшением некоторых расходов, например, на погашение внешнего долга благодаря его реструктуризации", — отмечает Максим Самойлюк.

Важно

Долларовый доход: как просели украинские зарплаты в твердой валюте

Иван Угляница отметил: предложенные изменения по увеличению военного сбора и другие налоговые новации не закроют и 1/5 части заявленных дополнительных расходов на оборону, которые со слов депутатов и чиновников составляют около 500 млрд грн дополнительно. "В такой большие войны внутренние налоги — это минимальный источник финансирования расходов, основные источники — это внешние кредиты и фактически внутренняя эмиссия, что и происходит все эти годы большого вторжения", — резюмировал эксперт.