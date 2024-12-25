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Экономика

Спрос на готовые квартиры. Итоги 2024 года для рынка жилья и главные прогнозы на 2025 год

подешевеют ли квартиры, єОселя, условия кредита єОселя, цены на жилье
Фото: Getty Images | Сделок на рынке недвижимости немного, а программа "еОселя" не смогла способствовать восстановлению рынка, говорят эксперты

Несмотря на ожидания восстановление рынка первичной недвижимости в течение 2024 года происходило очень медленными темпами. Фокус исследовал, каким был этот год для новостроек и как будут меняться спрос и цены в новом 2025 году.

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В Украине спрос на жилую недвижимость постепенно растет, в основном, на готовое дешевое жилье. Предложение жилья медленно пополняется, преимущественно за счет достройки имеющихся объектов, а новые комплексы возводятся только на западе страны. В то же время между предложением жилья и пожеланиями потенциальных покупателей есть значительные расхождения, поэтому рынок восстанавливается медленно, а цены на жилье на вторичном рынке слабо растут. Таковы выводы аналитиков НБУ, опубликованные в "Отчете о финансовой стабильности" (декабрь 2024 года). Что происходит с рынком недвижимости и чего ждать в 2025 году, исследовал Фокус.

Итоги 2024 года: спрос не восстановился, застройщики продолжают строить

Обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак говорит, что в 2024 году состоялось очередное испытание на прочность игроков рынка недвижимости. По ее мнению, разрушительные последствия энергетического террора россиян весной-летом имели кумулятивный эффект для отрасли: с одной стороны, они ударили по строительной динамике и производственных мощностях производителей строительных материалов в условиях, когда и так есть вопросы с поставками, с другой, выбили почву из-под ног у инвестора, который готов был возвращаться на рынок. "В 2023 мы говорили об умеренном оптимизме в условиях неопределенности: рынку удавалось возвращать иногда до 3-5% от уровня платежеспособного спроса до войны при условии стабильно высоких темпов строительства, конкурентного продукта и финансовой стабильности девелопера. В 2024 эта система дала сбой и, давайте откровенно, темпы продаж не только не возобновились, но и снова просели", — рассказала Виктория Берещак в комментарии Фокусу.

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Сусанна Караханян, руководитель департамента продаж Greenville Park и Greenville на Печерске, в разговоре с Фокусом отметила: ключевая тенденция рынка в течение 2024 года — продолжение процесса адаптации под вызовы военного времени. Эксперт также выделила несколько главных тенденций рынка первичной недвижимости:

  • Критически низкий спрос на первичку, связанный с увеличением вражеских обстрелов, экономическим спадом, общей неопределенностью, неутешительными новостями с фронта. Сейчас он держится на уровне 20% от довоенного;
  • Неравномерность спроса: лучшая ситуация в западных и центральных областях, почти полностью мертвый рынок в прифронтовых регионах;
  • Постепенный рост цен на жилье. За три осенних месяца цены увеличились в среднем на 4%. То есть, повышение не критическое, но оно есть. Это результат существенного увеличения себестоимости строительства (до 45%), оперативно-производственных и логистических процессов, отключений электроэнергии, дефицита рабочей силы вследствие оттока населения и мобилизации;
  • Широкий спектр разнообразных программ, предложений, акций и других маркетинговых инициатив от девелоперов, чтобы стимулировать спрос и конкуренцию за клиента на рынке.

Слабый спрос на новое жилье в течение 2024 года — это следствие боевых действий, мобилизационных процессов, неопределенности, отмечают эксперты. Имеет большое влияние на спрос и энергетический террор, который осуществляла в течение года РФ.

Масштабные атаки ВС РФ и энергетический террор влияют на настроения покупателей — они откладывают решение о покупке жилья Fullscreen
Масштабные атаки ВС РФ и энергетический террор влияют на настроения покупателей — они откладывают решение о покупке жилья
Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

"Все надежды всегда на вторую половину весны, в 2024 году все было так же, но произошел масштабный обстрел и разрушение большой части энергетических сетей страны. Это ударило и по ожиданиям покупателя (психологически), и по возможностям компаний работать с наращиванием темпов активности. Лето было нестабильным: кривая динамики спроса была практически без изменений, причем неопределенность с ситуацией в энергетике создавало дополнительный отложенный прессинг и на осенний бизнес-сезон. Надо отдать должное энергетикам, которые сделали возможным возвращение света в дома и стройплощадки, поэтому осенью мы начали говорить о восстановлении платежеспособного спроса", — говорит Виктория Берещак. И добавляет: ситуация сложная, особенно несладко приходится масс-маркету без внятной клиентоцентричной концепции и бизнес-классу.

Спрос на новое жилье в течение 2024 года был довольно слабым, говорят специалисты Fullscreen
Спрос на новое жилье в течение 2024 года был довольно слабым, говорят специалисты
Фото: Getty Images

В компаниях отмечают: интерес к покупке квартир есть, однако новых сделок довольно немного. На это влияют как сезонные факторы, так и политические. "Имели влияние количество и плотность обстрелов (каждый массированный ракетный удар по столице откладывает сделки примерно на 3-6 месяцев), события на фронте, вражеские угрозы использовать межконтинентальное баллистическое оружие, неопределенность накануне выборов в США. В среднем, почти 60% обращений клиентов в отделы продаж — это отложенный спрос", — отметила Наталья Дубик, руководитель проектов группы компаний Greenville в Киеве.

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Как отметила Сусанна Караханян, наибольший интерес покупателей в течение года был направлен на проекты, которые совокупно соответствовали трем базовым критериям: реальное строительство (пусть даже медленное, но постоянное); адаптивность застройщика к внешним вызовам вроде блэкаутов или кадрового голода; функциональность проекта, его эргономика. "Популярностью пользуются жилые комплексы с собственной экосистемой, гибкой линейкой планировок. Например, есть спрос на европланировки с большими кухнями-гостиными от 17 кв. метров и двумя санузлами", — рассказала Сусанна Караханян.

Цены и ипотека: что происходит и какое влияние кредитов на рост сделок по покупке жилья

В течение 2024 года происходил пересмотр цен застройщикам, но слишком сильного роста стоимости не произошло. Виктория Берещак отмечает: колебания цены метра были в пределах роста себестоимости. "Факторов несколько: инфляция, нехватка квалифицированных строителей (мобилизация, борьба за специалиста с государством, у которого тоже есть запрос, потому что есть проекты восстановления), подорожание стройматериалов (средневзвешенно по категории до 45%) из-за изменения логистических цепочек, потери производственных мощностей", — говорит Виктория Берещак.

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Эксперты отмечают: сдерживает рост цен медленный спрос. "В декабре некоторые девелоперы планово подняли цены в среднем на 5-10%. Прогнозируется, что к середине следующего года цена за квадратный метр может достичь 65 тысяч гривен", — отметила Сусанна Караханян.

Эксперты отметили, что в течение года большая активность покупателей была сконцентрирована в Киеве, Львове и некоторых других городах западного региона Fullscreen
Эксперты отметили, что в течение года большая активность покупателей была сконцентрирована в Киеве, Львове и некоторых других городах западного региона
Фото: pixabay.com

Виктория Берещак отметила, что в течение 2024 года коридор роста средневзвешенных цен в гривне был в диапазоне до 15%, а больше всего это касается сегмента комфорт+ в Киеве (10%), Львове (15%), Ужгороде (13%). "Исключение из этого правила о 15% составляет лишь Ивано-Франковск (22%): но у города были другие стартовые данные, ведь до большой войны мы говорили о цене квадрата на уровне 15 00 грн/кв.м, сейчас — 35 000 грн/кв.м", — говорит эксперт рынка недвижимости.

Ситуация на рынке недвижимости зависит от объективных факторов — геополитической ситуации вокруг Украины, частоты обстрелов и событий на фронте.

У компаний были надежды на оживление продаж квартир благодаря государственной программе "єОселя". Однако очень мало сделок заключались через эту программу на самом деле. В НБУ отмечают, что в первом полугодии 5% сделок заключались с привлечением ипотеки, но в дальнейшем эта доля снизилась до 4%, что соизмеримо с показателями 2021 года. Почти половину всех кредитов с начала года банки выдали на объекты в Киеве и Киевской области. "Снижение роли ипотеки объясняется замедлением программы "єОселя" из-за изменения ее дизайна и ограниченности ресурсов. Поэтому роль программы для рынка недвижимости в ближайшее время вряд ли усилится, а чтобы стимулировать рынок, нужно развитие более массовых продуктов от банков", — говорится в "Отчете о финансовой стабильности".

Программа "єОселя" получила обновленные условия, которые сделали ее еще менее привлекательной для потенциальных получателей займа Fullscreen
Программа "єОселя" получила обновленные условия, которые сделали ее еще менее привлекательной для потенциальных получателей займа
Фото: Shutterstock

Наталья Дубик рассказала, что, согласно данным Министерства экономики, по состоянию на октябрь программой "єОселя" воспользовались около 9 тысяч семей. Из них кредит получили только 3 тысячи. "Учитывая, что правительство планировало до конца года выдать 12 тысяч кредитов, имеющиеся темпы выполнения программы выглядят низкими. "єОселю" все же нужно или усовершенствовать или найти действенную альтернативу", — считает Наталья Дубик.

Процент первичного рынка в структуре программы "єОселя" маловат, чтобы говорить о существенном влиянии, говорит Виктория Берещак. И добавляет: решением, которое может повлиять на превращение "єОсели" в драйвер рынка, является синергия нескольких вещей: пересмотр уровня первого взноса и ставки без дополнительных условий (ставка до 3-5% и первый взнос на уровне 10%), а также стабильное государственное финансирование программы на уровне 12 млрд грн в год минимум в течение следующих 5 лет без опасности, что деньги "потеряются".

Частично поддержать спрос застройщикам удалось за счет собственных программ рассрочки Fullscreen
Частично поддержать спрос застройщикам удалось за счет собственных программ рассрочки

Кроме государственной ипотеки, рынок должны стимулировать и самостоятельные программы от застройщиков, например, продуманные и интересные покупателям программы рассрочки. "Нынешняя аналитика киевских девелоперских компаний, свидетельствует, что общее количество клиентов, которые воспользовались программами рассрочки, выросло на 15% по сравнению с предыдущим годом. Особым спросом этот инструмент пользуется среди покупателей, которые стремятся минимизировать риски, связанные с нестабильным курсом гривны. Также рассрочка может предлагаться с фиксацией цены квадратного метра в гривне или под низкие проценты (или без них вообще), что делает ее более выгодной для клиента", — отмечает Сусанна Караханян.

Что дальше с ценами и выбором жилья на первичном рынке: прогноз на 2025 год

Восстановление строительства новых жилых комплексов продолжается, однако эксперты говорят, что пока рано говорить о полноценной работе рынка, ведь многие ЖК все еще на паузе. Наталья Дубик рассказала: в течение 2024 года почти 80% девелоперов в Киеве (речь идет обо всех сегментах первички) отмечали в публичной плоскости о возобновлении строительства. Но стоит отделять реальное строительство от имитации в маркетинговых целях. "Реальное строительство примерно в половине от этого показателя. Приемлемые темпы строительства сейчас — 1 этаж монолита в теплый сезон", — отметила Наталья Дубик. Такого же мнения Виктория Берещак, которая говорит, что в столичном регионе возобновили работы около 80%, однако реальные темпы строительства и результаты демонстрируют половина. "Лучшие показатели девелоперов в западных областях: там реальные темпы строительства показывают где-то до 55% компаний", — говорит эксперт.

В 2025 году застройщики будут продолжать завершать свои проекты ЖК, совсем новые проекты, вероятно, будут начаты только в западном регионе Fullscreen
В 2025 году застройщики будут продолжать завершать свои проекты ЖК, совсем новые проекты, вероятно, будут начаты только в западном регионе

Эксперты рынка говорят, что в 2025 году на ситуацию с темпами строительства будут влиять такие факторы, как ситуация на фронте и геополитический контекст. Цены на новые квартиры медленно будут расти. "Возможно колебание в пределах коридора 7-10% в гривне. Цены не могут пойти на спад, потому что себестоимость строительства никто не прикрутит. Многие компании и без того "сожрали" весь запас маржинальности, в надежде на лучшие времена и возвращение покупателя", — отметила Виктория Берещак.

Цены на жилье будут расти с учетом курса и уровня инфляции, однако резких колебаний не предвидится, уверены специалисты рынка

По мнению Сусанны Караханян, рынок вошел в традиционно непростой период для военного времени: зима, отопительный сезон и угроза блэкаутов. В таких условиях удержание текущих позиций уже можно считать хорошим результатом. В худшем случае возможно дальнейшее падение спроса и остановка строительных работ на площадках. "Важно понимать, что значительная часть ситуации зависит от объективных факторов — геополитической ситуации вокруг Украины, частоты обстрелов и событий на фронте. Сегодня девелоперам необходимо иметь по-настоящему гибкую антикризисную бизнес-модель, разработанные сценарии действий на самые непредсказуемые ситуации и, самое главное, смелость брать ответственность и продолжать работать", — резюмировала Сусанна Караханян.