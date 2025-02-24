"Тримаймо стрій!": що зображено на монеті, присвяченій роковинам вторгнення РФ (фото, відео)

Пам'ятна монета "Тримаймо стрій!" номіналом 5 гривень виготовлена з нейзильберу. Її тираж — 50 000 штук. Придбати монету можна буде з 25 лютого.

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Національний банк України відкарбував нову пам’ятну монету "Тримаймо стрій!" до третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії. Вона присвячена незламності українських військових. Про це повідомила пресслужба НБУ у понеділок, 24 лютого.

За словами голови Нацбанку Андрія Пишного, заклик "Тримаймо стрій!" відгукується в серці кожного українця.

"Є лише один спосіб вплинути на хід подій – зробити все від нас залежне, щоб з десятків сценаріїв реальним став саме наш: суверенна та незалежна Україна. Назавжди!", — наголосив він.

Дизайн монети "Тримаймо стрій!"

На аверсі пам'ятної монети зображено українських захисників, які поєднали руки в колективному рукостисканні в колі єдності. Це символ згуртованості перед боєм і готовність до захисту рідної землі. На фоні — схематичне зображення лінії оборони та напрямки бойових дій, що візуально нагадують тризуб.

Реверс відтворює рішучий наступ воїнів, за спинами яких — надійний тил: різних професій, які щоденно працюють, допомагають і донатять заради спільної перемоги. У верхній частині монети півколом розміщено напис "ТРИМАЙМО СТРІЙ!".

Аверс монети "Тримаймо стрій!" Фото: НБУ Реверс монети "Тримаймо стрій!" Фото: НБУ

Задум втілили художник Андрій Сагач і скульптори Володимир Атаманчук та Анатолій Демяненко.

Деталі випуску та продажу монети

Монета "Тримаймо стрій!" номіналом 5 гривень виготовлена з нейзильберу. Її тираж — 50 000 штук у сувенірному пакованні. В обіг вона надійде 24 лютого 2025 року.

Придбати її можна буде з 25 лютого через інтернет-магазин НБУ та банків-дистриб’юторів. Інформацію щодо продажу буде оприлюднено на офіційних ресурсах Нацбанку.

Нагадаємо, 24 лютого у Києві відбувається саміт "Підтримай Україну" за участі лідерів країн-партнерів і керівництва Євросоюзу. Фокус зібрав заяви учасників зустрічі.

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