"Тримаймо стрій!": что изображено на монете, посвященной годовщине вторжения РФ (фото, видео)

Памятная монета "Тримаймо стрій!" номиналом 5 гривен изготовлена из нейзильбера. Ее тираж — 50 000 штук. Приобрести монету можно будет с 25 февраля.

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Национальный банк Украины отчеканил новую памятную монету "Тримаймо стрій!" к третьей годовщине полномасштабного вторжения России. Она посвящена несокрушимости украинских военных. Об этом сообщила пресс-служба НБУ в понедельник, 24 февраля.

По словам главы Нацбанка Андрея Пышного, призыв "Тримаймо стрій!" откликается в сердце каждого украинца.

"Есть только один способ повлиять на ход событий — сделать все от нас зависящее, чтобы из десятков сценариев реальным стал именно наш: суверенная и независимая Украина. Навсегда!", — подчеркнул он.

Дизайн монеты "Тримаймо стрій"!

На аверсе памятной монеты изображены украинские защитники, которые соединили руки в коллективном рукопожатии в кругу единства. Это символ сплоченности перед боем и готовность к защите родной земли. На фоне — схематическое изображение линии обороны и направления боевых действий, визуально напоминающие трезубец.

Реверс воспроизводит решительное наступление воинов, за спинами которых — надежный тыл: разных профессий, которые ежедневно работают, помогают и донатят ради общей победы. В верхней части монеты полукругом размещена надпись "ТРИМАЙМО СТРІЙ".

Аверс монеты "Тримаймо стрій!" Фото: НБУ Реверс монеты "Тримаймо стрій!" Фото: НБУ

Замысел воплотили художник Андрей Сагач и скульпторы Владимир Атаманчук и Анатолий Демьяненко.

Детали выпуска и продажи монеты

Монета "Тримаймо стрій!" номиналом 5 гривен изготовлена из нейзильбера. Ее тираж — 50 000 штук в сувенирной упаковке. В обращение она поступит 24 февраля 2025 года.

Приобрести ее можно будет с 25 февраля через интернет-магазин НБУ и банков-дистрибьюторов. Информация о продаже будет обнародована на официальных ресурсах Нацбанка.

Напомним, 24 февраля в Киеве проходит саммит "Підтримай Україну" с участием лидеров стран-партнеров и руководства Евросоюза. Фокус собрал заявления участников встречи.

В Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщили, сколько самолетов, ракет и беспилотников сбила украинская ПВО за три года полномасштабной войны.