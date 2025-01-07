У 2025 році очікується сповільнення інфляції, що має вплинути на облікову ставку і банківські умови депозитних вкладів. Чи суттєво падатимуть ставки за вкладами в гривні, з’ясовував Фокус.

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У грудні минулого року правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 13,5% річних. Це рішення було спрямоване на збереження стійкості валютного ринку, утримання інфляційних очікувань під контролем та поступове сповільнення інфляції до цілі 5%, повідомили в НБУ.

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Протягом останнього року ставки за депозитами населення знижувались. "У 2024 році відповідно до корекції облікової ставки та ставки за 3-місячними депсертифікатами відбувалася корекція депозитних гривневих ставок. Протягом року дохідність гривневих вкладів для фізосіб знизилася в середньому на 4 в.п. При цьому це відбувалося майже синхронно, незалежно від термінів розміщення вкладів. Однак найбільше зниження ставок сталося саме в сегменті ультракоротких вкладів — майже 5-6 в.п. У 2025 році в глобальному сенсі "залежність" ставок від облікової ставки та ставки за 3-місячними сертифікатами збережеться", — розповів Фокусу Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.

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За даними НБУ, Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) за період з 5 січня 2024 року до 6 січня 2025 року змінився наступним чином:

за вкладом в гривні на 3 місці — падіння на 0,71 в.п. до 13,06% річних;

за депозитом на 6 місяців — падіння на 1,32 в.п. до 12,93% річних;

за річним вкладом – падіння на 1,17 в.п. до 12,98% річних.

У 2025 році експерти очікують на залежність ставок за депозитами від облікової ставки НБУ та ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами. "Наразі після грудневої корекції цих двох показників суттєвих змін у "базовій" дохідності не станеться, хіба що громадяни вирішать скористатися численними бонусними програмами та акціями, які дають змогу оформити депозити з додатковим відсотком дохідності (в середньому він складе 1-1,5 в.п.). Вже лунають прогнози, що в січні регулятор може відкоригувати облікову ставку (відповідні зміни можуть статися і в розмірі ставки за 3-місячними депсертифікатами). І від рівня корекції напряму залежатимуть плани банків з розвитку депозитів і за якою дохідністю", — каже Дмитро Замотаєв. На його думку, у першому кварталі 2025 року середні ставки за гривневими вкладами будуть такими:

ультракороткі вклади з терміном розміщення від 3 міс. до 6 міс. — 9,5% річних;

вклади на термін від 9 міс. до 1 року — 11% річних;

вклади від 1 року до 2,5 років — 13% річних.

У 2025 році експерти очікують на залежність ставок за депозитами від облікової ставки НБУ та ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами

На думку експерта, у першому кварталі 2025 року головною причиною вибору клієнтами ультракоротких вкладів буде намагання зменшити втрати від інфляції, а також максимально оперативно отримати можливість вільного розпорядження власними коштами в умовах зимової економічної та воєнної непевності. Адже короткий термін вкладу дає змогу не перейматися питанням дочасного розірвання угоди, якщо раптом виникне життєва необхідність у вільних коштах.

Що ж стосується ставок, то оскільки прогнозується зниження інфляції, то Нацбанк, вірогідно, зменшить облікову ставку. Це вплине на банки, що будуть зменшувати відсотки за строковими вкладами для громадян.

"Розуміємо, що в сучасних умовах інфляція не є статичною. Принаймні у другій половині 2025 року очікується її зниження до 7%, що автоматично вплине на "вагу" отриманих відсотків за депозитами. За нашими розрахунками, оформивши на початку 2025 року вклад на 1 рік і більше, громадянин зможе отримати 3-4% чистого прибутку, адже максимальні ставки на довготривалі депозити з урахуванням акційних пропозицій сягають 16% річних", — каже Дмитро Замотаєв.

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На його думку, залучення нових клієнтів банками здійснюватиметься не лише за допомогою більш вигідних ставок, а й завдяки додатковим перевагам, наприклад, лояльними умовами дострокового розірвання, збільшеними відсотками на картковий залишок, або ж додатковими бонусними відсотками за розміщення великих сум тощо. "Заохочення" є найкращим стимулом в час, коли панує невизначеність, як в економіці, так і на фронті. Але найголовніший фактор, що впливатиме на ухвалення рішення громадян про розміщення коштів, — це намагання вберегти заощадження від інфляції", — резюмував Дмитро Замотаєв.

Раніше Фокус писав, що близько 63% заощаджень українці зберігають на поточних рахунках та картках.

Нагадаємо, збільшення військового збору з 1,5% до 5% призведе до зростання загального податкового навантаження на доходи з депозитів українців у банках до 23%.