В 2025 году ожидается замедление инфляции, что должно повлиять на учетную ставку и банковские условия депозитных вкладов. Будут ли существенно падать ставки по вкладам в гривне, выяснял Фокус.

Related video

В декабре прошлого года правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 13,5% годовых. Это решение было направлено на сохранение устойчивости валютного рынка, удержание инфляционных ожиданий под контролем и постепенное замедление инфляции до цели 5%, сообщили в НБУ.

Важно

Год низких ставок: будут ли выгодными условия депозитов в 2025 году и стоит ли брать кредит

В течение последнего года ставки по депозитам населения снижались. "В 2024 году в соответствии с коррекцией учетной ставки и ставки по 3-месячным депсертификатам происходила коррекция депозитных гривневых ставок. В течение года доходность гривневых вкладов для физлиц снизилась в среднем на 4 п.п. При этом это происходило почти синхронно, независимо от сроков размещения вкладов. Однако наибольшее снижение ставок произошло именно в сегменте ультракоротких вкладов — почти 5-6 п.п. В 2025 году в глобальном смысле "зависимость" ставок от учетной ставки и ставки по 3-месячным сертификатам сохранится", — рассказал Фокусу Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

В результате граждане чаще принимают решение оставлять средства на карточном счете, а не на срочном вкладе Фото: freepik

По данным НБУ, Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц (UIRD) за период с 5 января 2024 года до 6 января 2025 года изменился следующим образом:

по вкладу в гривне на 3 месте — падение на 0,71 п.п. до 13,06% годовых;

по депозиту на 6 месяцев — падение на 1,32 п.п. до 12,93% годовых;

по годовому вкладу — падение на 1,17 п.п. до 12,98% годовых.

В 2025 году эксперты ожидают зависимость ставок по депозитам от учетной ставки НБУ и ставки по 3-месячным депозитным сертификатам. "Сейчас после декабрьской коррекции этих двух показателей существенных изменений в "базовой" доходности не произойдет, разве что граждане решат воспользоваться многочисленными бонусными программами и акциями, которые позволяют оформить депозиты с дополнительным процентом доходности (в среднем он составит 1-1,5 п.п.). Уже звучат прогнозы, что в январе регулятор может откорректировать учетную ставку (соответствующие изменения могут произойти и в размере ставки по 3-месячным депсертификатам). И от уровня коррекции напрямую будут зависеть планы банков по развитию депозитов и по какой доходности", — говорит Дмитрий Замотаев. По его мнению, в первом квартале 2025 года средние ставки по гривневым вкладам будут такими:

ультракороткие вклады со сроком размещения от 3 мес. до 6 мес. — 9,5% годовых;

вклады на срок от 9 мес. до 1 года — 11% годовых;

вклады от 1 года до 2,5 лет — 13% годовых.

В 2025 году эксперты ожидают зависимость ставок по депозитам от учетной ставки НБУ и ставки по 3-месячным депозитным сертификатам

По мнению эксперта, в первом квартале 2025 года главной причиной выбора клиентами ультракоротких вкладов будет попытка уменьшить потери от инфляции, а также максимально оперативно получить возможность свободного распоряжения собственными средствами в условиях зимней экономической и военной неуверенности. Ведь короткий срок вклада позволяет не беспокоиться о вопросе досрочного расторжения соглашения, если вдруг возникнет жизненная необходимость в свободных средствах.

Что же касается ставок, то поскольку прогнозируется снижение инфляции, то Нацбанк, вероятно, уменьшит учетную ставку. Это повлияет на банки, которые будут уменьшать проценты по срочным вкладам для граждан.

"Понимаем, что в современных условиях инфляция не является статичной. По крайней мере во второй половине 2025 года ожидается ее снижение до 7%, что автоматически повлияет на "вес" полученных процентов по депозитам. По нашим расчетам, оформив в начале 2025 года вклад на 1 год и более, гражданин сможет получить 3-4% чистой прибыли, ведь максимальные ставки на долгосрочные депозиты с учетом акционных предложений достигают 16% годовых", — говорит Дмитрий Замотаев.

Доход по вкладу будет меньше и из-за невысоких ставок, и вследствие увеличения налогообложения доходов от депозитов

По его мнению, привлечение новых клиентов банками будет осуществляться не только с помощью более выгодных ставок, но и благодаря дополнительным преимуществам, например, лояльными условиями досрочного расторжения, увеличенными процентами на карточный остаток, или же дополнительными бонусными процентами за размещение крупных сумм и тому подобное. "Поощрение" является лучшим стимулом во время, когда царит неопределенность, как в экономике, так и на фронте. Но самый главный фактор, который будет влиять на принятие решения граждан о размещении средств, — это попытка уберечь сбережения от инфляции", — резюмировал Дмитрий Замотаев.

Ранее Фокус писал, что около 63% сбережений украинцы хранят на текущих счетах и карточках.

Напомним, увеличение военного сбора с 1,5% до 5% приведет к росту общей налоговой нагрузки на доходы с депозитов украинцев в банках до 23%.