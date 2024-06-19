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Экономика Война и деньги

Проценты имеют значение. Где и как украинцам хранить средства во времена большой нестабильности

доллары, валюта, сбережения
Фото: Getty Images | В условиях девальвации украинцы выбирают сбережения в наличном долларе

В прошлом году объем депозитов населения вырос на 20%. А по состоянию на 1 мая на счетах населения в банках — уже 1,1 трлн гривен. Какие вклады сейчас популярны больше всего и заметна ли динамика роста накоплений в 2024 году? Эти вопросы Фокус обсудил с банковскими экспертами.

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В начале 2024-го депозитный рынок переживал непростые времена, но сейчас ситуация стабилизировалась. Украинская банковская система выдержала все испытания, поэтому гривневые депозиты являются достаточно привлекательным способом хранения средств. Более того: если вкладываться в депозиты, это позволит не только сохранить средства и перекрыть инфляцию, но и даже немного заработать, говорят опрошенные Фокусом специалисты.

Динамика депозитов: наблюдаем рост

Финансовые привычки украинцев оставляли желать лучшего и раньше, и сейчас к лучшему ничего не изменилось. По данным недавнего опроса, более 50% украинцев предпочитают наличные и хранят их дома, каждый десятый держит средства на банковском счете и только 5% хранят деньги на депозитах под процент.

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Однако эксперты банковского рынка констатируют, что в 2024-м наблюдается тенденция роста средств физических лиц на счетах в банках страны. Но, говорит руководитель проектов управления продаж розничного бизнеса ОТП Банка Максим Гончарук, динамика прироста определенным образом замедлилась, и больше всего это заметно в сегменте срочных депозитов.

При этом в Кредобанке наблюдают заметную динамику накоплений на срочных продуктах. "В этом году в мае по сравнению с маем 2023 года накопления выросли более чем на 1,7 млрд грн", — отметил в разговоре с Фокусом директор департамента розничных клиентов Кредобанка Александр Супрунович.

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В 2024-м наблюдается тенденция роста средств физических лиц на счетах в банках страны
Фото: Pexels

Всего, по данным НБУ, на 1 мая на счетах населения в банках — более 1,1 трлн грн, из них в валюте размещено 9,53 млрд долларов. С начала года портфель в гривне вырос более чем на 10,6 млрд гривен, тогда как портфель средств в валюте за январь-апрель 2024 года сократился на 70 млн долларов.

Валюта и сроки: что выбирают вкладчики

"После ощутимого сокращения депозитного портфеля населения в январе этого года общий показатель быстро рос и в конце апреля обновил исторический рекорд, — рассказала Фокусу директор по маркетингу Unex Bank Алина Компанец. — При этом общая структура портфеля в разрезе валют и сроков почти не изменилась. Около 63% сбережений украинцы хранят на текущих счетах и карточках. И этот показатель остается неизменным уже несколько месяцев подряд. Так же как и доля гривны в сбережениях украинцев, которая составляет примерно 65%".

Доля гривны в сбережениях украинцев составляет примерно 65%

По словам Алины Компанец, самыми популярными уже длительное время остаются трехмесячные вклады в гривне, ведь они дают один из лучших уровней доходности и при этом позволяют сохранять относительно комфортный доступ к средствам. В период чрезвычайной неопределенности это очень важный параметр, на который люди обращают особое внимание.

"Если говорить о популярности вкладов, то предпочтения клиентов не изменились — в национальной валюте речь идет о сроках от 3 до 6 месяцев, а в иностранной валюте сроки размещения депозитов, которые выбирают клиенты, являются более длительными и составляют от 3 до 12 месяцев", — говорит Максим Гончарук.

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Очевидная стратегия: главное — процентная ставка

Обсуждая тенденции на рынке депозитов, Максим Гончарук констатировал изменение предпочтений клиентов и другую динамику, по сравнению с 2023 или началом 2024-го, когда главным драйвером роста были именно срочные вклады. Сейчас наибольшим спросом пользуется размещение средств на карточных счетах и счетах до востребования.

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Украинцы выбирают преимущественно краткосрочные вклады
Фото: Анна Кудрик (коллаж)

Однако в банках говорят о разных категориях клиентов, которые выбирают тот или иной вид вклада. "Например, у нас определенная часть клиентов, особенно это касается сегмента премиум-клиентов, предпочитает вклад с пополнением, который предусматривает большую ставку в зависимости от суммы средств, размещенных на нем, — говорит Александр Супрунович. — Другая часть предпочитает хранение средств на сберегательном счете, к которому есть постоянный доступ и возможность снять средства или пополнить данный счет. А многие просто накапливают средства на обычных текущих счетах".

Как изменились процентные ставки по вкладам физлиц в 2024 году*

Период

Вклад на 3 месяца

Вклад на 6 месяцев

Вклад на 12 месяцев

Январь

13,40%

14,13%

14,12%

Февраль

14,44%

14,25%

14,23%

Март

14,32%

14,33%

14,17%

Апрель

14,00%

14,09%

13,89%

Май

13,81%

13,73%

13,54%

Июнь

13,23%

13,16%

12,89%

Изменения за январь-июнь, п.п.

-1,27 п.п.

-6,86 п.п.

-8,7 п.п.

*Источник: НБУ, данные индекса UIRD (Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц)

Со своей стороны в Райффайзенбанке отметили, что спросом пользуются накопительные вклады со свободным доступом к средствам.

Из общей статистики очевидно, что большинство украинцев предпочитают карты для хранения сбережений, говорит Алина Компанец. Что касается вкладов, то преобладают краткосрочные, и это вполне естественная реакция на чрезвычайную неопределенность, вызванную войной. Люди предпочитают сохранять свободный доступ к собственным сбережениям, ведь не могут быть уверены, что завтра им не понадобится часть денег для решения неотложных вопросов. С другой стороны, говорит эксперт, доля вкладов до востребования в сбережениях не растет, и сейчас находится на минимальных уровнях с февраля 2022 года.

Люди желают сохранять свободный доступ к собственным сбережениям

Что касается возможности пополнения, то, считает Алина Компанец, эта опция хоть и важна, однако не является доминирующим критерием. Все же главным параметром, на который обращают внимание вкладчики, была и остается процентная ставка. Именно на нее ориентируются вкладчики, выбирая депозит.

Банковские сейфы: какова цена сохранности ценностей

В банковском сейфе можно держать не только драгоценности, важные документы, носители информации, предметы искусства, но и деньги. И если вопрос стоит исключительно в сохранении средств (наличных долларов, евро или гривны), то банковская ячейка является одним из лучших мест для этого, ведь она обеспечивает на порядок более высокий уровень защиты, чем любые другие варианты.

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Банковская ячейка обеспечивает на порядок более высокий уровень защиты, чем другие варианты
Фото: Getty

Спрос на индивидуальные сейфы всегда был и остается стабильно высоким, говорит Максим Гончарук. А Александр Супрунович отметил, что на данный момент уровень заполнения сейфов вырос до 90% от общего объема.

В то же время Алина Компанец считает, что спрос на аренду сейфов сейчас довольно сдержанный из-за того, что это несколько ограничивает доступ к собственным сбережениям. "Люди предпочитают иметь деньги под рукой, в свободном доступе в любой момент. Не важно, идет ли речь о наличной или безналичной форме", — отметила эксперт.

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Чтобы арендовать сейф, необходимо заключить договор с банком, ознакомиться с правилами и внести оплату. В среднем маленькую ячейку можно арендовать за 600-1500 грн в месяц, в зависимости от тарифов банка и срока договора (чем дольше, тем ниже тариф).

Валюта: всегда приоритет номер один

По данным НБУ, покупка наличной валюты растет: в мае население приобрело 2,24 млрд долларов, тогда как в апреле — 1,95 млрд долларов. То есть можно прийти к выводу, что в условиях девальвации украинцы выбирают накопления в наличном долларе.

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Спрос на покупку безналичной и наличной валюты растет из месяца в месяц
Фото: УНИАН

Эксперты соглашаются: в последнее время количество операций и объем покупки валюты действительно растет из-за того, что главным фактором, который влияет на изменение спроса на покупку валюты, является снижение курса гривны.

"Спрос на покупку безналичной и наличной валюты заметен и растет из месяца в месяц, — отметил в разговоре с Фокусом Александр Супрунович. — За первые пять месяцев 2024 года объемы покупки наличной валюты выросли более чем вдвое. Объемы покупки безналичной валюты через приложение онлайн-банкинга (без подтверждающих документов) также выросли, но не так существенно — на 22%".