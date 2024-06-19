В прошлом году объем депозитов населения вырос на 20%. А по состоянию на 1 мая на счетах населения в банках — уже 1,1 трлн гривен. Какие вклады сейчас популярны больше всего и заметна ли динамика роста накоплений в 2024 году? Эти вопросы Фокус обсудил с банковскими экспертами.

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В начале 2024-го депозитный рынок переживал непростые времена, но сейчас ситуация стабилизировалась. Украинская банковская система выдержала все испытания, поэтому гривневые депозиты являются достаточно привлекательным способом хранения средств. Более того: если вкладываться в депозиты, это позволит не только сохранить средства и перекрыть инфляцию, но и даже немного заработать, говорят опрошенные Фокусом специалисты.

Динамика депозитов: наблюдаем рост

Финансовые привычки украинцев оставляли желать лучшего и раньше, и сейчас к лучшему ничего не изменилось. По данным недавнего опроса, более 50% украинцев предпочитают наличные и хранят их дома, каждый десятый держит средства на банковском счете и только 5% хранят деньги на депозитах под процент.

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Однако эксперты банковского рынка констатируют, что в 2024-м наблюдается тенденция роста средств физических лиц на счетах в банках страны. Но, говорит руководитель проектов управления продаж розничного бизнеса ОТП Банка Максим Гончарук, динамика прироста определенным образом замедлилась, и больше всего это заметно в сегменте срочных депозитов.

При этом в Кредобанке наблюдают заметную динамику накоплений на срочных продуктах. "В этом году в мае по сравнению с маем 2023 года накопления выросли более чем на 1,7 млрд грн", — отметил в разговоре с Фокусом директор департамента розничных клиентов Кредобанка Александр Супрунович.

В 2024-м наблюдается тенденция роста средств физических лиц на счетах в банках страны Фото: Pexels

Всего, по данным НБУ, на 1 мая на счетах населения в банках — более 1,1 трлн грн, из них в валюте размещено 9,53 млрд долларов. С начала года портфель в гривне вырос более чем на 10,6 млрд гривен, тогда как портфель средств в валюте за январь-апрель 2024 года сократился на 70 млн долларов.

Валюта и сроки: что выбирают вкладчики

"После ощутимого сокращения депозитного портфеля населения в январе этого года общий показатель быстро рос и в конце апреля обновил исторический рекорд, — рассказала Фокусу директор по маркетингу Unex Bank Алина Компанец. — При этом общая структура портфеля в разрезе валют и сроков почти не изменилась. Около 63% сбережений украинцы хранят на текущих счетах и карточках. И этот показатель остается неизменным уже несколько месяцев подряд. Так же как и доля гривны в сбережениях украинцев, которая составляет примерно 65%".

Доля гривны в сбережениях украинцев составляет примерно 65%

По словам Алины Компанец, самыми популярными уже длительное время остаются трехмесячные вклады в гривне, ведь они дают один из лучших уровней доходности и при этом позволяют сохранять относительно комфортный доступ к средствам. В период чрезвычайной неопределенности это очень важный параметр, на который люди обращают особое внимание.

"Если говорить о популярности вкладов, то предпочтения клиентов не изменились — в национальной валюте речь идет о сроках от 3 до 6 месяцев, а в иностранной валюте сроки размещения депозитов, которые выбирают клиенты, являются более длительными и составляют от 3 до 12 месяцев", — говорит Максим Гончарук.

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Очевидная стратегия: главное — процентная ставка

Обсуждая тенденции на рынке депозитов, Максим Гончарук констатировал изменение предпочтений клиентов и другую динамику, по сравнению с 2023 или началом 2024-го, когда главным драйвером роста были именно срочные вклады. Сейчас наибольшим спросом пользуется размещение средств на карточных счетах и счетах до востребования.

Украинцы выбирают преимущественно краткосрочные вклады Фото: Анна Кудрик (коллаж)

Однако в банках говорят о разных категориях клиентов, которые выбирают тот или иной вид вклада. "Например, у нас определенная часть клиентов, особенно это касается сегмента премиум-клиентов, предпочитает вклад с пополнением, который предусматривает большую ставку в зависимости от суммы средств, размещенных на нем, — говорит Александр Супрунович. — Другая часть предпочитает хранение средств на сберегательном счете, к которому есть постоянный доступ и возможность снять средства или пополнить данный счет. А многие просто накапливают средства на обычных текущих счетах".

Как изменились процентные ставки по вкладам физлиц в 2024 году*

Период Вклад на 3 месяца Вклад на 6 месяцев Вклад на 12 месяцев Январь 13,40% 14,13% 14,12% Февраль 14,44% 14,25% 14,23% Март 14,32% 14,33% 14,17% Апрель 14,00% 14,09% 13,89% Май 13,81% 13,73% 13,54% Июнь 13,23% 13,16% 12,89% Изменения за январь-июнь, п.п. -1,27 п.п. -6,86 п.п. -8,7 п.п.

*Источник: НБУ, данные индекса UIRD (Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц)

Со своей стороны в Райффайзенбанке отметили, что спросом пользуются накопительные вклады со свободным доступом к средствам.

Из общей статистики очевидно, что большинство украинцев предпочитают карты для хранения сбережений, говорит Алина Компанец. Что касается вкладов, то преобладают краткосрочные, и это вполне естественная реакция на чрезвычайную неопределенность, вызванную войной. Люди предпочитают сохранять свободный доступ к собственным сбережениям, ведь не могут быть уверены, что завтра им не понадобится часть денег для решения неотложных вопросов. С другой стороны, говорит эксперт, доля вкладов до востребования в сбережениях не растет, и сейчас находится на минимальных уровнях с февраля 2022 года.

Люди желают сохранять свободный доступ к собственным сбережениям

Что касается возможности пополнения, то, считает Алина Компанец, эта опция хоть и важна, однако не является доминирующим критерием. Все же главным параметром, на который обращают внимание вкладчики, была и остается процентная ставка. Именно на нее ориентируются вкладчики, выбирая депозит.

Банковские сейфы: какова цена сохранности ценностей

В банковском сейфе можно держать не только драгоценности, важные документы, носители информации, предметы искусства, но и деньги. И если вопрос стоит исключительно в сохранении средств (наличных долларов, евро или гривны), то банковская ячейка является одним из лучших мест для этого, ведь она обеспечивает на порядок более высокий уровень защиты, чем любые другие варианты.

Банковская ячейка обеспечивает на порядок более высокий уровень защиты, чем другие варианты Фото: Getty

Спрос на индивидуальные сейфы всегда был и остается стабильно высоким, говорит Максим Гончарук. А Александр Супрунович отметил, что на данный момент уровень заполнения сейфов вырос до 90% от общего объема.

В то же время Алина Компанец считает, что спрос на аренду сейфов сейчас довольно сдержанный из-за того, что это несколько ограничивает доступ к собственным сбережениям. "Люди предпочитают иметь деньги под рукой, в свободном доступе в любой момент. Не важно, идет ли речь о наличной или безналичной форме", — отметила эксперт.

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Банковская ячейка: сколько стоит аренда и целесообразно ли там хранить наличные

Чтобы арендовать сейф, необходимо заключить договор с банком, ознакомиться с правилами и внести оплату. В среднем маленькую ячейку можно арендовать за 600-1500 грн в месяц, в зависимости от тарифов банка и срока договора (чем дольше, тем ниже тариф).

Валюта: всегда приоритет номер один

По данным НБУ, покупка наличной валюты растет: в мае население приобрело 2,24 млрд долларов, тогда как в апреле — 1,95 млрд долларов. То есть можно прийти к выводу, что в условиях девальвации украинцы выбирают накопления в наличном долларе.

Спрос на покупку безналичной и наличной валюты растет из месяца в месяц Фото: УНИАН

Эксперты соглашаются: в последнее время количество операций и объем покупки валюты действительно растет из-за того, что главным фактором, который влияет на изменение спроса на покупку валюты, является снижение курса гривны.

"Спрос на покупку безналичной и наличной валюты заметен и растет из месяца в месяц, — отметил в разговоре с Фокусом Александр Супрунович. — За первые пять месяцев 2024 года объемы покупки наличной валюты выросли более чем вдвое. Объемы покупки безналичной валюты через приложение онлайн-банкинга (без подтверждающих документов) также выросли, но не так существенно — на 22%".