Гривна лучше доллара и евро, но для депозитов: эксперт о банковских вкладах (видео)

Ни один банк в Украине не предоставит вам выгодные условия для наращивания депозитов в долларах или евро, в отличие от хороших процентов за гривну. Однако надо быть осторожным и не хранить все деньги в одной валюте, говорит экономист Олег Пендзин.

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Деньги, которые получила Украина в качестве первого транша МВФ на 2024 год, будут потрачены для социальной поддержки граждан, а не для использования в области безопасности. Эти $880 млн, в том числе, пойдут и на погашение долгов самому МВФ, ведь Киев имеет перед ним предыдущие долги. Об этом в интервью Фокусу рассказал Олег Пендзин, эксперт экономического дискуссионного клуба.

По его словам, каждое получение от МВФ средств — это так называемый пересмотр программы условий, которые ставят перед Украиной. Есть меморандум с Международным валютным фондом, где четко прописаны "маячки", которые Украина должна выполнить для того, чтобы получить следующие деньги.

"Более двух лет мы воюем за чужой счет и в долг для выполнения государством обязательств перед своими гражданами, — отмечает эксперт, — Часть военно-технической помощи это "бесплатные" деньги, которые нам даются в виде систем ПВО, боеприпасов или другого".

Что касается денег украинцев, которые пытаются сохранить их от рисков инфляции, то, по словам экономиста, как ни странно, но сегодня выгоднее экономить именно в гривнах, чем в долларах или евро. Это касается, конечно, банковских вкладов.

"Даже если посмотреть на курс гривны, за последние пару лет он не очень изменился, а сегодня банки готовы у вас брать деньги под 17–18% годовых, — говорит Пендзин, — Доллар или евро банк возьмет у вас всего под 0,5% годовых".

Конечно, акцентирует экономист, что не надо все свои деньги хранить в одной валюте, например, в гривне. Умные люди всегда пытаются диверсифицировать риски, а потому надо задуматься над тем, чтобы разделить между валютами свои деньги таким образом, чтобы в случае гипотетической девальвации другие валюты подстраховывали пострадавшую за счет своего роста.

По словам Пендзина, нет особой разницы, в чем хранить деньги: в евро или долларе, потому что на сегодня это две основные валюты в мире. Кто-то накапливает евро, потому что часто бывает именно в Европе, а те, кто большую часть времени проводит в Украине — в долларах.

"Кто бы что ни говорил, но пара доллар–евро является основными мировыми валютами, — говорит Пендзин, — Россияне пытались найти альтернативы в виде юаня или рупий, но ничего из этого не вышло".

В целом, отмечает эксперт, если украинец имеет долларовую карту, то все равно свободно рассчитается ею в Еврозоне или США или Канаде. Это же касается и гривневых карт, поэтому в этом аспекте не надо сильно заморачиваться.

Напомним, что 14 марта в Национальном банке Украины заявили, что в 2024 году государственный бюджет страны должен получить почти 10 миллиардов долларов внешнего финансирования от международных партнеров. Ранее Фокус писал, что Украина нуждается в более 37 миллиардов долларов внешнего финансирования, чтобы профинансировать расходы государственного бюджета в 2024 году.