$37 млрд: премьер Шмыгаль назвал потребности внешнего финансирования Украины на 2024 год

Европейский Союз, Канада, США, Япония, МВФ, Великобритания, Всемирный банк остаются лидерами финансовой поддержки Киева, рассказал глава правительства.

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Более $37 млрд внешнего финансирования нужно Украине на этот год. Об этом сообщил руководитель Кабмина Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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Он поблагодарил государства и международные организации, которые помогали и будут оказывать поддержку Украине. В 2023 году внешнего финансирования привлечено 42,6 млрд долларов. Из них 27% — это грантовые средства.

Шмыгаль назвал лидеров поддержки, которые остаются неизменными. Это Европейский Союз, Канада, США, Япония, МВФ, Великобритания, Всемирный банк. Он выразил надежду, что ритмичная, своевременная и стабильная помощь партнеров будет продолжаться и в дальнейшем.

"Потребности на этот год — более 37 млрд долларов", — заявил руководитель правительства.

Премьер-министр Украины также заверил, что неуклонно будут повышаться бюджетные поступления, прежде всего налоговые и таможенные. Более 1,1 трлн грн налогов, сборов и других платежей в прошлом году поступило в общий фонд госбюджета.

Все эти средства правительство намерено направлять на безопасность и оборону. Более 750 млрд грн в этом году украинские чиновники планируют потратить на выплаты военнослужащим. Более 265 млрд грн — на закупку, производство и ремонт вооружения.

Напомним, 3 января стало известно, что Минэнергетики поручило энергокомпаниям провести проверку правомерности в отношении предоставления бронирований военнообязанным работникам. Причиной проверки стал выявленный факт злоупотребления своими служебными полномочиями бывшим советником министра энергетики.