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Экономика

Банковская ячейка: сколько стоит аренда и целесообразно ли там хранить наличные

Сейф, банковский сейф, деньги
Фото: Getty | Банковские сейфы обеспечивают на порядок более высокий уровень защиты, чем любые другие альтернативные варианты

В банковской ячейке можно держать не только драгоценности, важные документы, носители информации, предметы искусства, но и наличные деньги. Конечно, варианты, дающие возможность не только хранить, но и приумножать деньги, выглядят значительно лучше. Но если вопрос стоит исключительно в сохранении средств, банковские ячейки можно считать одним из лучших мест.

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Формирование финансовой подушки безопасности — неприкосновенной суммы на случай потери работы, непредвиденных крупных расходов и т.д. — является одним из показателей финансовой грамотности. Но хранить "подушку" под реальной подушкой не всегда является разумным решением, и тут на помощь могут прийти банковские сейфы, обеспечивающие на порядок более высокий уровень защиты, чем любые другие альтернативные варианты. Об этом пишет Фокус в своем новом материале "К форс-мажорам готовы. Как правильно создавать финансовую подушку в условиях войны".

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Для аренды банковской ячейки понадобится минимальный пакет документов для проведения идентификации клиента: паспорт и идентификационный код. В дальнейшем при предъявлении этих документов клиент будет получать право на доступ к ячейке. Об этом в комментарии Фокусу рассказал Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

"Стоимость аренды сейфа зависит как непосредственно от размера самого сейфа (чем он больше, тем выше цена), так и срока, на который арендуется сейф (чем дольше срок аренды, тем меньше стоимость аренды в пересчете на один день), — отметил Дмитрий Замотаев. — Сейчас стоимость аренды малого сейфа составляет 10-15 грн в день, а большого — 15-25 грн".

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Часто клиентов интересует вопрос, могут ли пользоваться ячейкой два или три человека, и что для этого нужно. Директор департамента Глобус Банка отмечает, что ячейкой могут пользоваться доверенные лица, которые определены непосредственно арендатором. "Для этого основной арендатор должен прийти в банк с другими лицами, которым он планирует предоставить доступ к сейфу, и заключить в банке письменную банковскую доверенность, — разъясняет Дмитрий Замотаев. — Банк идентифицирует клиентов, которым владелец желает предоставить право доступа к сейфу, и в дальнейшем при предъявлении ими идентифицирующих документов и на основании подписанной основным арендатором доверенности будет предоставлять таким лицам доступ к сейфу. Такие услуги обычно входят в стоимость аренды сейфа".

Напомним, что одним из самых популярных способов сохранения средств в Украине является покупка валюты. И здесь вопрос лишь в том, что именно покупать, — доллары или евро.

Ранее Фокус писал, как во время войны защитить свои деньги, и вместе с экспертами разобрался в плюсах и минусах различных инвестиционных направлений — депозитов, ОВГЗ, недвижимости и банковского золота.