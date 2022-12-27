Банки в порядке: блэкауты в Украине не привели к потере украинцами своих денег

В Нацбанке говорят, что последствия масштабных обстрелов снижают темпы роста спроса на банковские услуги и стали причиной кредитных и операционных потерь банков, однако система работает без серьезных проблем.

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Банковская система в целом оставалась высоколиквидной с начала полномасштабной войны, а по отдельным показателям ликвидность достигла рекордных уровней. Кроме сохранения доверия вкладчиков к банкам, этому способствуют регулярные и значительные поступления государственных выплат на банковские счета населения. Об этом сообщили в Нацбанке со ссылкой на "Отчет о финансовой стабильности".

"Приток новых средств в сектор неравномерен: основные объемы оседают на текущих счетах в государственных банках. В течение второго полугодия сокращалась доля депозитов в гривневых счетах населения, так что срочная структура фондирования ухудшается. Это не создает немедленных рисков для банковской системы, но ослабляет устойчивость отдельных банков к возможным резким изменениям настроений вкладчиков. Поэтому финучреждениям следует прилагать усилия для улучшения срочной структуры средств населения, в частности, из-за повышения ставок по депозитам", — говорится в сообщении НБУ.

В Нацбанке отмечают, что банки уже разработали и реализуют мероприятия, позволяющие сохранить непрерывность работы даже в условиях продолжительных блэкаутов.

Тем временем, по данным НБУ, чистый кредитный портфель банков сокращается – медленно для бизнес-кредитов и стремительно в розничном сегменте.

"Причина сокращения – формирование резервов по кредитам, а также погашение ранее выданных займов, что не компенсируется новыми выдачами. Падение экономической активности из-за перебоев со снабжением электроэнергии и подавленного потребительского спроса в дальнейшем снижают спрос на кредитование. Во время войны ключевую роль в поддержании кредитования играют государственные программы", — сказано в сообщении НБУ.

Специалисты Нацбанка отмечают, что кредитные убытки по-прежнему остаются наибольшим риском для финсектора: около 20% кредитного портфеля уже признано неработающим или находится в зоне риска. В то же время, проблемы с электроснабжением будут ухудшать показатели деятельности даже тех предприятий, которые до сих пор своевременно обслуживали кредиты. При длительном сохранении текущих проблем в энергетике доля потерь кредитного портфеля банков может достичь 30%.

Напомним, в Украине появилась общая банковская сеть – Power Banking, где есть системные банки и которая будет работать в критических ситуациях, например, во время возможного блэкаута.

Ранее Фокус писал, что в период блэкаутов риски для финансового сектора остаются, однако масштабных банкротств в банковском секторе не будет.