З 1 лютого банки в Україні встановлюють ліміти на перекази: що треба знати клієнтам

Через тиждень в Україні розпочнуть діяти обмеження на перекази між фізичними особами. Вони стосуватимуться лише клієнтів без документального підтвердження доходів.

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З 1 лютого в Україні запровадять обмеження на грошові перекази між фізичними особами. Відповідний меморандум "Про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг" між найбільшими фінансовими установами з'явився на сайті Незалежної асоціації банків України.

Згідно з документом, для платежів за реквізитами IBAN місячний "поріг" встановлено у 150 тисяч гривень. Утім, це стосуватиметься лише клієнтів, які не мають документально підтверджених доходів.

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Ліміти за переказами: хто в Україні виграє від нового обмеження за картками

Банки класифікуватимуть таких клієнтів за трьома ступенями ризику та для кожної встановлять власні окремі обмеження.

Клієнтам, які підпадатимуть під "високий" рівнем ризику, ліміт складе 50 тисяч гривень на місяць.

Для "середньої" та "низької" груп ризику обмеження діятимуть у два етапи:

з 1 лютого 2025 року — до 150 тисяч гривень, а починаючи від 1 червня вже до 100 тисяч гривень.

Водночас ліміти не включатимуть операції з переказу коштів між двома рахунками, які клієнт відкрив в одному банку. За наявності документально підтверджених доходів клієнта, що перевищують установлений на дату ліміт, банки здійснюватимуть перекази в межах підтвердженого доходу.

Обмеження також не поширюватимуться на осіб із підтвердженими джерелами доходів, включаючи власників зарплатних карток і волонтерів.

Клієнти, які збиратимуться перевищити ліміти, мають надати підтверджуючи доходи документи. На підставі наданих даних банки коригуватимуть обмеження.

В НБУ пояснили, що зазначені нововведення спрямовані на зменшення тіньового сектору економіки та боротьбу із незаконними схемами, зокрема із залученням осіб, які надають свої банківські картки для сумнівних операцій, так званих "дропів".

Зазначимо, перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова розповідала, що обмеження на карткові перекази стосуватимуться менш як 1% громадян України.

Нагадаємо, 1 жовтня 2024 Нацбанк інформував про встановлення лімітів на переказ грошей між банківськими картками фізичних осіб у 150 тисяч гривень на місяць.