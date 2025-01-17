Банк не обмежить операцію, якщо є підтверджені доходи, — заступник голови НБУ Катерина Рожкова

Обмеження карткових переказів були спрямовані на "тих гравців реального сектора економіки, які намагаються заробити більше, а віддати менше".

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Згідно з розрахунками НБУ і даними від банків, обмеження на карткові перекази сто суватимуться менше ніж 1% громадян України. Про це розповіла перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова в інтерв'ю "Ми — Україна".

"Якщо говорити про ці обмеження, за нашими розрахунками і за підтвердженнями банків, обмеження, які встановлені, торкнуться менш ніж 1% громадян", — зазначила Рожкова.

За її словами, банк не обмежуватиме громадян у здійсненні угоди за наявності підтверджених доходів.

"Тобто якщо, наприклад, ваша зарплатна картка в цьому банку, і банк бачить, що всі ваші надходження — це надходження від вашого роботодавця у вигляді заробітної плати та накопичення також із цих доходів, і ця сума перевищує 100 000 грн або навіть 400 000 грн за певний період, у них не буде до вас жодних запитань", — підкреслила Рожкова.

Вона додала, що обмеження карткових переказів були спрямовані на "тих гравців реального сектора економіки, які намагаються заробити більше, а віддати менше".

Рожкова нагадала, що до введення обмежень на карткові перекази в законі про фінансовий моніторинг ішлося про те, що громадяни повинні підтвердити доходи, що перевищують 400 000 грн.

Зазначимо, що зараз в Україні існує встановлений державою митний ліміт у 150 євро, тобто всі посилки вартістю до цієї суми не оподатковуються і не підлягають розмитненню. Однак восени нардеп Данило Гетманцев зазначав, що на всі посилки з-за кордону вартістю менше ніж €150 введуть податок. Він зазначав, що Україні потрібно підтримувати національного виробника, а не іноземного.

Додамо, що на початку грудня було внесено законопроєкт, згідно з яким поліція зможе відкривати посилки без дозволу адресата. Однак це може відбуватися у виняткових випадках.