Банк не ограничит операцию, если есть подтвержденные доходы, – замглавы НБУ Екатерина Рожкова

Ограничения карточных переводов были направлены на "тех игроков реального сектора экономики, которые пытаются заработать больше, а отдать меньше".

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Согласно расчетам НБУ и данным от банков, ограничения на карточные переводы затронут менее 1% граждан Украины. Об этом рассказала первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова в интервью "Мы – Украина".

"Если говорить об этих ограничениях, по нашим расчетам и по подтверждениям банков, ограничения, которые установлены, коснутся менее чем 1% граждан", – отметила Рожкова.

По ее словам, банк не будет ограничивать граждан в совершении сделки при наличии подтвержденных доходов.

"То есть если, например, ваша зарплатная карта в этом банке, и банк видит, что все ваши поступления – это поступления от вашего работодателя в виде заработной платы и накопления также с этих доходов, и эта сумма превышает 100 000 грн или даже 400 000 грн за определенный период, у них не будет к вам никаких вопросов", – подчеркнула Рожкова.

Она добавила, что ограничения карточных переводов были направлены на "тех игроков реального сектора экономики, которые пытаются заработать больше, а отдать меньше".

Рожкова напомнила, что до введения ограничений на карточные переводы в законе о финансовом мониторинге говорилось, что граждане должны подтвердить доходы, превышающие 400 000 грн.

Отметим, что сейчас в Украине существует установленный государством таможенный лимит в 150 евро, то есть все посылки стоимостью до этой суммы не облагаются налогом и не подлежат растаможке. Однако осенью нардеп Даниил Гетманцев отмечал, что на все посылки из-за границы стоимостью менее €150 введут налог. Он отмечал, что Украине нужно поддерживать национального производителя, а не иностранного.

Добавим, что в начале декабря был внесен законопроект, согласно которому полиция сможет открывать посылки без разрешения адресата. Однако это может происходить в исключительных случаях.