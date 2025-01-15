На посылки из-за границы могут ввести налог: в ВРУ поданы законопроекты, — Гетманцев

Проектом предусматривается налогообложение всех видов посылок кроме тех, которые не направляются без коммерческой цели. Однако и здесь есть ограничения — их стоимость может быть до 45 евро.

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Все товары независимо от стоимости, приобретенные на зарубежных маркетплейсах, будут облагаться налогом на добавленную стоимость. Соответствующие законопроекты о внесении изменений в Таможенный и Налоговый кодексы поданы на регистрацию в Верховную Раду Украины. Тексты проектов были разработаны соответствующими бизнес-ассоциациями, сообщил народный депутат Украины от политической партии "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Проекты предусматривают обложение НДС всех товаров, покупаемых гражданами на маркетплейсах или других подобных платформах. Ввозная пошлина с таких товаров будет взиматься только в случае, если их стоимость больше 150 евро. Не будут подлежать налогообложению посылки стоимостью до 45 евро при условии, что такие товары направляются в их адрес физическими лицами без какой-либо оплаты и без коммерческой цели.

Для облегчения администрирования НДС и ускорения оформления посылок на таможне предлагается:

по аналогии с имеющимся в странах ЕС механизмом IOSS ввести возможность уплаты НДС непосредственно поставщиком товаров или маркетплейсом;

ввести новую таможенную декларацию для товаров с незначительной стоимостью.

"Уплата НДС поставщиком товара или маркетплейсом исключит необходимость дополнительных таможенных платежей со стороны покупателя при таможенном оформлении и будет способствовать ускорению таможенных процедур", — добавил Даниил Гетманцев.

Отметим, что сейчас в Украине существует установленный государством таможенный лимит в 150 евро, то есть все посылки стоимостью до этой суммы не облагаются налогом и не подлежат растаможке. Однако осенью нардеп Даниил Гетманцев отмечал, что на все посылки из-за границы стоимостью менее €150 введут налог. Он отмечал, что Украине нужно поддерживать национального производителя, а не иностранного.

Добавим, что в начале декабря был внесен законопроект, согласно которому полиция сможет открывать посылки без разрешения адресата. Однако это может происходить в исключительных случаях.