На посилки з-за кордону можуть запровадити податок: у ВРУ подані законопроєкти, — Гетьманцев

Проєктом передбачається оподаткування всіх видів посилок окрім тих, що не надсилаються без комерційної мети. Однак й тут є обмеження — їх вартість може бути до 45 євро.

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Всі товари незалежно від вартості, які придбані на закордонних маркетплейсах, будуть оподатковуватись податком на додану вартість. Відповідні законопроєкти про внесення змін до Митного та Податкового кодексів подані на реєстрацію до Верховної Ради України. Тексти проєктів були розроблені відповідними бізнес-асоціаціями, повідомив народний депутат України від політичної партії "Слуга народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Проєкти передбачають оподаткування ПДВ всіх товарів, що купуються громадянами на маркетплейсах або інших подібних платформах. Ввізне мито з таких товарів буде справлятися лише у разі, якщо їх вартість більша за 150 євро. Не підлягатимуть оподаткуванню посилки вартістю до 45 євро за умови, що такі товари надсилаються на їх адресу фізичними особами без будь-якої оплати та без комерційної мети.

Для полегшення адміністрування ПДВ та пришвидшення оформлення посилок на митниці пропонується:

за аналогією з наявним у країнах ЄС механізмом IOSS запровадити можливість сплати ПДВ безпосередньо постачальником товарів або маркетплейсом;

запровадити нову митну декларацію для товарів з незначною вартістю.

"Сплата ПДВ постачальником товару або маркетплейсом виключить необхідність додаткових митних платежів з боку покупця під час митного оформлення та сприятиме пришвидшенню митних процедур", — додав Данило Гетманцев.

Зазначимо, що наразі в Україні існує встановлений державою митний ліміт у 150 євро, тобто всі посилки вартістю до цієї суми не оподатковуються і не підлягають розмитненню. Однак восени нардеп Данило Гетманцев зазначав, що на всі посилки з-за кордону вартістю менше €150 введуть податок. Він зазначав, що Україні потрібно підтримувати національного виробника, а не іноземного.

Додамо, що на початку грудня був внесений законопроєкт, відповідно до якого поліція зможе відкривати посилки без дозволу адресата. Однак це може відбуватись у виняткових випадках.