Поліція зможе відкривати посилки без дозволу адресата: в Раду внесли законопроєкт

Проєктом закону пропонується визнати поштові відправлення втручанням у приватне життя і проводитись воно може лише у виняткових випадках.

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Українським правоохоронцям можуть надати право без відома адресата відкривати кореспонденцію без відома адресата. Відповідний законопроєкт № 12294 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо приведення окремих його положень у відповідність з Законом України "Про поштовий зв’язок" поданий групою депутатів від політичної партії "Слуга народу" та Мамкою Григорієм Миколайовичем, членом депутатської групи "Платформа за життя та мир".

Проєктом Закону України передбачається внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України в частині приведення термінології у відповідність до Закону України "Про поштовий зв’язок". Зокрема, арешт, огляд і виїмку поштових відправлень на об’єктах поштового зв’язку пропонується визнати втручанням у приватне життя. Законопроєктом зазначається, що накладення арешту на поштові відправлення на об’єктах поштового зв’язку особи без її відома має проводитись у випадках, коли є підстави вважати, що вони можуть містити відомості про обставини досудового розслідування.

Законопроєктом надається в цьому випадку право оглядати:

листи;

поштові картки;

дрібні пакети;

мішки "М";

адресну поштову розсилку;

відправлення для сліпих;

посилка;

відправлення EMS та інші матеріальні носії передання інформації між особами.

При цьому огляд затриманих поштових відправлень буде проводитись на об’єктах поштового зв’язку за участю представника оператора поштового зв’язку, а за необхідності — за участю спеціаліста. При цьому керівники та працівники оператора поштового зв’язку повинні забезпечити умови для проведення негласної слідчої (розшукової) дії та не розголошувати факт її проведення чи отриману інформацію.

Нагадаємо, що у Верховній Раді розглядають законопроєкт, який може ускладнити викривання корупції в Україні. Якщо парламент ухвалить ці зміни, то розслідувачам корупційних схем під час воєнного стану загрожуватиме вирок суду.

Додамо, що 5 грудня Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт про запровадження суду присяжних в Україні. Він складатиметься з професійного судді та восьми випадково обраних громадян.