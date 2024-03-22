Податки на посилки за кордон: кому доведеться більше платити

За словами очільника комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, зміни допоможуть бізнесу зменшити витрати та прискорити логістику.

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Український бізнес відтепер сплачуватиме більше, якщо відправлятиме посилки за кордон. Причина: Верховна Рада підтримала у другому читанні Проєкт Закону "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо митного оформлення біометану" та підвищила ліміт вартості товарів, які потрібно відправити за кордон у міжнародних поштових чи експрес-відправленнях без письмового декларування до 1 тисячі євро. Про це написав у своєму Telegram-каналі голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, раніше бізнес подавав письмову митну декларацію лише для посилок, які коштували понад 150 євро (майже 6,4 тисячі гривень).

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"Ми збільшили такий поріг до 1 тисячі євро. Це зменшить витрати бізнесу та прискорить логістику", – зазначив він.

Гетманцев зауважив, що зміни торкнуться як для підприємств, так і фізичних осіб-підприємців (ФОПів). Також вона зачепить:

звичайні відправлення;

експрес-відправлення.

Востаннє "податок на посилки" змінювався 2022 року. Тоді було підвищено ліміт на всі міжнародні та експрес-відправлення зі 100 євро до 150 євро. По суті, повернули поріг вартості, який діяв до 2019 року. Після того ж, як підтриманий народними депутатами у Верховній Раді Проєкт Закону "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо митного оформлення біометану" запрацює, податок потрібно буде сплачувати лише із суми, що перевищує 1 тисячу євро.

Податки для підприємців — що зміниться з 1 квітня

У перший день квітня мінімальна зарплата в Україні зросте зі 7,1 тисячі гривень до 8 тисяч гривень. Також зростуть соціальні відрахування та податки, які платять підприємці. Так, наприклад, ставка єдиного податку залежить від групи та від рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ПМПО):

І група — 302,80 грн (до 10% ПМПО);

ІІ група — 1420 грн (до 20% МЗП);

ІІІ група — не залежить від МЗП (5% доходу або 3% доходу "плюс" податок на додану вартість).

Щоб відповідати певним групам платників податку, ФОП мають слідкувати за граничними обсягами доходу, які залежать від мінімальної зарплати:

І група — 1 185 700 грн (167 мінімалок);

ІІ група — 5 921 400 грн (834 мінімалок);

ІІІ група — 8 285 700 грн (1167 мінімалок).

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Раніше ми пояснювали, кого з підприємців в Україні можуть оштрафувати на 80 тисяч гривень. Також нагадаємо, що в Україні планують запровадити військовий збір для ФОПів.