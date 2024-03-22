Налоги на посылки за границу: кому придется больше платить

По словам главы комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева, изменения помогут бизнесу уменьшить расходы и ускорить логистику.

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Украинский бизнес отныне будет платить больше, если будет отправлять посылки за границу. Причина: Верховная Рада поддержала во втором чтении Проект Закона "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно таможенного оформления биометана" и повысила лимит стоимости товаров, которые нужно отправить за границу в международных почтовых или экспресс-отправлениях без письменного декларирования до 1 тысячи евро. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

По его словам, ранее бизнес подавал письменную таможенную декларацию только для посылок, которые стоили более 150 евро (почти 6,4 тысячи гривен).

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"Мы увеличили такой порог до 1 тысячи евро. Это уменьшит расходы бизнеса и ускорит логистику", — отметил он.

Гетманцев отметил, что изменения коснутся как для предприятий, так и физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Также она затронет:

обычные отправления;

экспресс-отправления.

Последний раз "налог на посылки" менялся в 2022 году. Тогда был повышен лимит на все международные и экспресс-отправления со 100 евро до 150 евро. По сути, вернули порог стоимости, который действовал до 2019 года. После того, как поддержанный народными депутатами в Верховной Раде Проект Закона "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно таможенного оформления биометана" заработает, налог нужно будет платить только с суммы, превышающей 1 тысячу евро.

Налоги для предпринимателей — что изменится с 1 апреля

В первый день апреля минимальная зарплата в Украине вырастет с 7,1 тысячи гривен до 8 тысяч гривен. Также вырастут социальные отчисления и налоги, которые платят предприниматели. Так, например, ставка единого налога зависит от группы и от уровня прожиточного минимума для трудоспособных лиц (ПМТЛ):

І группа — 302,80 грн (до 10% ПМТЛ);

ІІ группа — 1420 грн (до 20% МЗП);

ІІІ группа — не зависит от МЗП (5% дохода или 3% дохода "плюс" налог на добавленную стоимость).

Чтобы соответствовать определенным группам налогоплательщиков, ФЛП должны следить за предельными объемами дохода, которые зависят от минимальной зарплаты:

І группа — 1 185 700 грн (167 минималок);

ІІ группа — 5 921 400 грн (834 минималок);

ІІІ группа — 8 285 700 грн (1167 минималок).

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