В Украине традиционными схемами уменьшения налоговой нагрузки является оформление работника по условиям выплаты зарплаты "в конверте" и через ФЛП на третьей группе. Юристы рассказали, почему такие решения выгодны для работодателей и какое наказание предусмотрено для компаний, которые используют зарплатные схемы.

Related video

Чаще всего в Украине работодатели используют схему, по которой часть зарплаты белая, а остальная часть выплачивается в конверте. При этом официальная часть начисляется в размере минимальной зарплаты или даже 50% от минималки. Другой довольно распространенной схемой является оформление договора с работником, который зарегистрировал ФЛП на третьей группе единого налога. Об этом пишет Фокус в статье "Зарплатные схемы. Как скрываются доходы граждан и почему работодатели не хотят платить налоги".

Опрошенные Фокусом эксперты отмечают: компании используют схемы для снижения уровня налоговой нагрузки, что может объясняться желанием быть более конкурентным, поскольку белая зарплата и налоги с нее влияют на себестоимость продукции или услуг. "Бизнес может придерживаться "серых практик" при выплате зарплаты, понимая, что из-за резкого увеличения налоговой нагрузки, бизнес может стать не рентабельным по сравнению с конкурентами, поскольку конкуренты используют оптимизационные модели и это влияет на себестоимость товаров/услуг. Выравнивание "правил игры" для всех постепенно стимулирует бизнес выходить из тени", — отмечает руководитель практики налогового права юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Иван Маринюк.

Если компания договаривается с работниками, что они будут работать по схеме ФЛП, то работодатель платит за работника налоги. Сегодня для ФЛП 3 группы установлен единый налог в размере 5% от дохода, или 3% от дохода + НДС. Также предприниматель должен платить ЕСВ за себя в размере 22%, что с 1 января составляет 1562 гривны в месяц, а с 1 апреля — 1760 гривен в месяц (22% от минимальной зарплаты).

Схемы с ФОПами используют как малый, так и крупный бизнес, оформляющий договоры с сотнями ФОПов Фото: УНИАН

По мнению налогового консультанта Александры Томашевской, налоговая нагрузка ФЛП, по сравнению с существующей в Украине налоговой нагрузкой на зарплату, отличается в 8 раз, или на 800%, что очень выгодно для работодателя. "Налог с выплаты в размере 100 000 грн для ФЛП составит 5% или 5000 грн., для "белого" работодателя общие налоги, начисленные и удержанные, составят 41500 грн. Поэтому да, работа с работником, который является ФЛП, супервыгодна", — говорит эксперт.

Если работодатель будет уличен в использовании зарплатных схем, ему грозит наказание в виде штрафов. Согласно законодательству, вопрос недовыплаченной заработной платы остается под контролем инспекторов Гоструда и правоохранительных органов и ГНС Украины.

Налоговая нагрузка ФЛП, по сравнению с существующей в Украине налоговой нагрузкой на зарплату, отличается в 8 раз, или на 800%

"Юридические и физические лица — предприниматели, использующие наемный труд, несут ответственность в виде штрафа в случае совершения нарушений законодательства о труде, что предусмотрено ст. 265 КЗоТ. За неоформленных работников и зарплату "в конвертах" предприятие может быть оштрафовано на 10 минимальных зарплат, что сегодня составляет 71 100 грн, а с 1 апреля 2024 — от 80 000 грн.", — отметила в комментарии Фокусу Карина Клименко, юрист Stron Legal.

Выход из тени означает для компании существенное увеличение налоговой нагрузки Фото: УНИАН

Андрей Шабельников, управляющий партнер АО "Evrika Law", также рассказал, что за оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, и выплаты заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов предусмотрен штраф в тридцатикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника. "Сейчас эта сумма составляет 213 тыс. грн. Кроме того, по обращению граждан, права которых были нарушены, или контролирующих органов, которые выявили факт нарушения, на основании решения суда работодатель может быть привлечен к уголовной ответственности", — сообщил Шабельников.

Важно

Конец единого налога. Когда в Украине могут отменить упрощенную систему для ФЛП

Ранее Фокус рассказывал, что, согласно новому законопроекту, ФОПы в Украине будут платить военный сбор. Рост налогов должен обеспечить дополнительные поступления в госбюджет.