В Украине заговорили о постепенном выходе зарплат из тени. Однако эксперты считают, что до полного отбеливания доходов украинцев еще далеко. Почему компании скрывают реальный доход сотрудников, какие схемы используют, и выгодно ли бизнесу платить "в белую".

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Одним из заметных трендов 2023 года является отбеливание заработных плат. Так считает председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. По его мнению, бизнес выводит зарплаты из тени на опережение тех негативных последствий, которые зарплаты в конвертах влекут. "В I квартале прошлого года 31,6 тысяч субъектов хозяйствования начислили и уплатили НДФЛ и единый социальный взнос с зарплат меньших, чем средние заработные платы по региону. А уже в июне-октябре 2023 года 19,6 тысяч субъектов хозяйствования повысили зарплату, а 3 тысячи субъектов хозяйствования повысили и достигли уровня средней заработной платы по региону. Это позволило дополнительно получить 2 295, 6 млн гривен НДФЛ", — говорит Даниил Гетманцев. Фокус спросил у юристов и экспертов про отбеливание зарплат и выяснил, какие популярные схемы используют работодатели в Украине для уменьшения налоговой нагрузки.

Слишком много платежей: сколько сейчас уплачивается налогов на зарплату работника в Украине

В Украине для наемного работника или лица, работающего по гражданско-правовому договору, Налоговый кодекс Украины определяет налоговую нагрузку в виде следующих платежей:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 18%;

военный сбор — 1,5%;

единый социальный взнос (ЕСВ) — 22%.

"С 2016 года подходы к налогообложению заработной платы не изменились (до 2016 года действовала дифференцированная ставка налогообложения в зависимости в размера дохода 15% или 20%). Сейчас доход в виде заработной платы облагается налогом: 18% налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и 1,5% военным сбором (ВС). Последние вычисляются из зарплаты работника работодателем, как налоговым агентом (несет ответственность за своевременное начисление и уплату налогов). Работодатель начисляет на заработную плату единый социальный взнос (ЕСВ) 22% и самостоятельно (из собственных средств) уплачивает его в бюджет", — пояснил Иван Маринюк, руководитель практики налогового права юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

Важно, что размер ЕСВ не растет пропорционально полученной зарплате наемным работником, по состоянию на январь 2024 года максимальный ЕСВ составляет 23 430 грн.

Работодатель должен уплатить ЕСВ, ставка которого составляет 22% Фото: Pexels

"Из этого можно сделать вывод, что при общей системе налогообложения налоговая нагрузка на более бедных работников больше, чем на более богатых. Поскольку применяется максимальная сумма ЕСВ, отсутствие части дохода, который не облагается налогом и базовая ставка налогообложения (flat tax rate). На сегодня работодатель платит налоги за работника, общая налоговая нагрузка составляет 34% суммы, в которую обходится работник работодателю", — рассказывает в комментарии Фокусу юрист Stron Legal Карина Клименко. И добавляет: в Украине существует налоговая социальная льгота (НСЛ), то есть освобождение от налога на доход, которой могут воспользоваться работники с доходом до 4240 грн в месяц, но если зарплата 7000 грн, то воспользоваться льготой уже не получится.

На белую зарплату 30 тыс грн у работодателя платежи в бюджет составляют 12450 грн. Фото: Pixabay

Управляющий партнер АО "Evrika Law". Андрей Шабельников объяснил: перед тем, как выплатить работнику заработную плату, работодатель обязан отчислить из нее налоги. "Работодатель должен уплатить 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора. Кроме того, 22% единого социального взноса работодатель должен уплатить за работника за счет собственных средств", — говорит юрист. Если разобрать эти платежи на примере белой зарплаты в сумме 30 тыс грн., то на НДФЛ пойдет 5,4 тыс грн., на военный сбор — 450 грн. ЕСВ работодатель должен начислить "сверху" на зарплату и уплатить из собственных средств — в данном случае 6,6 тыс грн. В итоге на руки работник получит 24 150 грн. А работодатель при этом уплатит в бюджет 12 450 гривен.

Схемы для уклонения: что именно используют компании для уменьшения налогового бремени

Чаще всего в Украине работодатели используют схему, при которой часть зарплаты белая, а остальная часть выплачивается в конверте, то есть, о ней налоговая не знает. По мнению Ивана Маринюка, бизнес может придерживаться "серых практик" при выплате зарплаты, понимая, что:

из-за резкого увеличения налоговой нагрузки, бизнес может стать не рентабельным по сравнению с конкурентами, поскольку конкуренты используют оптимизационные модели и это влияет на себестоимость товаров/услуг. Выравнивание "правил игры" для всех постепенно стимулирует бизнес выходить из тени; в условиях войны, значительного повышения цены и дефицита квалифицированных работников бизнесу трудно удержать работника, если у последнего будет предложение работы за 20 тыс. грн. (официально, как работнику) или же за 30 тыс. грн (как ФЛП), поскольку человеку важно обеспечить достойные условия своей жизни и своей семьи; бизнес — это предпринимательская деятельность с целью получения прибыли, а за каждым бизнесом стоят люди, которые стремятся зарабатывать чем больше, тем лучше.

В Украине компании годами могут платить зарплату в конверте, ведь налоговая редко целенаправленно проверяет компании именно на предмет уплаты всех налогов на зарплаты. "Выявить эту схему достаточно трудно, даже если работник жалуется на это в органы Гоструда или налоговую. В этом случае проводится расследование, правдивой ли является информация от работника, и для применения санкций нужны абсолютно правдивые документальные доказательства фактов выплаты именно зарплаты и именно без оплаты налогов. Обычно такие "серые" выплаты устраивают как работодателя, так и работника", — говорит налоговый консультант Александра Томашевская.

Налоговики должны проверять компании и их налоговые отчисления с зарплат

Карина Клименко пояснила: вопрос недовыплаченной заработной платы остается под контролем инспекторов Гоструда и правоохранительных органов и ГНС Украины.

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Повышение налогов для ФЛП: что именно могут изменить для предпринимателей уже этой весной

"Юридические и физические лица — предприниматели, использующие наемный труд, несут ответственность в виде штрафа в случае совершения нарушений законодательства о труде, что предусмотрено ст. 265 КЗоТ. За неоформленных работников и зарплату "в конвертах" предприятие может быть оштрафовано на 10 минимальных зарплат, что сегодня составляет 71 100 грн, а с 1 апреля 2024 — от 80 000 грн.", — рассказала Карина Клименко.

Если налоговая выявит нарушения в вопросе начисления зарплат работникам, то компания уплатит штраф, сумма которого может составить более 200 тысяч гривен

Наказание за нарушение трудового законодательства может быть и больше. По словам Андрея Шабельникова, за оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, и выплаты заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов предусмотрен штраф в тридцатикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника. "Сейчас эта сумма составляет 213 тыс. грн. Кроме того, по обращению граждан, права которых были нарушены, или контролирующих органов, которые выявили факт нарушения, на основании решения суда работодатель может быть привлечен к уголовной ответственности", — говорит юрист.

Обычно "серые" выплаты устраивают как работодателя, так и работника Фото: Pexels

Еще одна распространенная схема в Украине — оформление соглашения с работником, которого работодатель просит открыть ФЛП на 3 группе единого налога. Для ФЛП 3 группы установлен единый налог, который составляет 5% от дохода, или 3% от дохода + НДС. Также предприниматель должен платить ЕСВ за себя в размере 22%, что с 1 января составляет 1562 гривны в месяц, а с 1 апреля — 1760 гривен в месяц (22% от минимальной зарплаты).

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"Поэтому недобросовестные компании с целью уменьшения налоговой нагрузки на заработные платы используют труд по схеме ФЛП", — говорит Андрей Шабельников. Однако с 1 марта 2022 года до прекращения войны, а также в течение следующих 12 месяцев ФЛП освобождаются от уплаты ЕСВ за себя. Также ФЛП на общей системе налогообложения могут не платить за себя ЕСВ в случае отсутствия прибыли.

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"Если мы идем в ЕС, то единый налог для ФЛП точно будем менять", — Даниил Гетманцев

А по мнению Александры Томашевской, налоговая нагрузка ФЛП, по сравнению с нагрузкой на зарплату, отличается в 8 раз, или на 800%, что очень выгодно для работодателя. "Налог с выплаты в размере 100 000 грн для ФЛП составит 5% или 5000 грн., для "белого" работодателя общие налоги, начисленные и удержанные, составят 41500 грн. Поэтому да, работа с работником, который является ФЛП, супервыгодна", — говорит эксперт.

А как у них? Какие налоги на зарплаты в ЕС и какие изменения ждут украинцев

В Украине налоги на зарплату не выше, чем в странах Евросоюза, говорят опрошенные Фокусом эксперты. "Я бы не назвала налоговую нагрузку на зарплату в Украине высокой по сравнению со странами Европы или другими западными странами. Во многих странах налоги плюс минус аналогичные", — говорит Александра Томашевская. "Большинство европейский стран применяют прогрессивную шкалу налогов, где определенная часть годового дохода не подлежит налогообложению. Похожую модель правительство предложило ввести в Украине в Национальной стратегии доходов с последующей реформой упрощенной системы налогообложения", — отмечает Андрей Шабельников.

В ЕС распространена прогрессивная шкала налога на прибыль работников

Карина Клименко говорит: Украина применяет единую ставку налогообложения заработных плат, зато в большинстве стран мира этот налог с растущей шкалой ставок, обоснованными элементами налога, что является одним из ключевых составляющих налоговой системы, ведь обеспечивает прогрессивность и справедливость самого налога и системы налогообложения.

Сколько же налогов на зарплаты в Польше?

Польша облагает доходы физических лиц НДФЛ (РИТ). PIT - подоходный налог для физических лиц в Польше. Ставка налога зависит от размера годового дохода плательщика:

1. 0% ставка налога PIT распространяется на годовой доход до 85 528 PLN;

2. Ставка PIT 12% будет применена на сумму свыше 85 528 и до 120 000 PLN;

3. Если вы зарабатываете более 120 000 PLN, то платите прогрессивную ставку 32%.

В будущем в Минфине обещают изменить НДФЛ — ввести прогрессивную шкалу Фото: ubr.ua

"В Польше, как и в Украине, существует максимальный размер ЕСВ. Но там максимальный размер привязан к средней зарплате в стране и не начисляется на годовой доход в более 30 средних зарплат (234 720 злотых в 2024 году). Обычно эта верхняя планка социальных взносов компенсируется повышенным налогом", — пояснила Карина Клименко.

В Украине тоже могут ввести прогрессивную шкалу НДФЛ — именно об этом говорится в утвержденной правительством Национальной стратегии доходов до 2030 года.

В Украине планируют также ввести прогрессивную шкалу налога на прибыль физических лиц, и чем выше зарплата, тем больший налог работник уплатит

"Сейчас трудно прогнозировать, какой эффект может иметь прогрессивное налогообложение в Украине. Все будет зависеть, прежде всего, от ситуации с безопасностью, экономического развития и готовности бизнеса к изменениям в целом, а не только отдельных его представителей, реформирования государственного аппарата контролирующих и правоохранительных органов, формирования у общества понимания, что в случае уплаты ими налогов, они получат надлежащий уровень жизни. Много примеров приводится о высоком уровне жизни в скандинавских странах, но в тех же странах одни из самых высоких налогов в ЕС, и налогоплательщики этих стран с пониманием относятся к подходам налогообложения", — отметил Иван Маринюк.