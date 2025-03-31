Святослав Вакарчук ответил, куда уходит вся его зарплата за службу в ВСУ

Украинский певец Святослав Вакарчук, который имеет звание офицера морально-психологического обеспечения, признался, куда сразу же уходит его заработная плата за службу в ВСУ.

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Об этом лидер группы "Океан Эльзы" рассказал в своем Facebook 31 марта.

Музыкант подтвердил, что действительно получает зарплату за то, что является военнослужащим. Впрочем, эти средства не идут непосредственно на счет Вакарчука. На банковской карте певца настроен автоматический перевод, с помощью которого вся сумма, которую он получает за службу, идет на счет благотворительного фонда "Повернись живим".

"Напомню еще раз, потому что вижу есть необходимость. Моя ежемесячная зарплата военнослужащего возвращается обратно в войско на его нужды, а именно: с моей зп (зарплатной, — ред.) карты настроено автоматическое перечисление полученной суммы в фонд компетентной помощи армии "Повернись живим". Простите те, кому ломаю кликбейт и не даю манипулировать", — написал Вакарчук.

Святослав Вакарчук рассказал, куда идет его зарплата военнослужащего Фото: скріншот

Пост фронтмена группы "Океан Эльзы" за три часа набрал более двух тысяч лайков. А пользователи сети поддерживают Вакарчука в комментариях.

"Святослав, еще не родился тот, который бы всем угодил… От меня уважение и благодарность", "Спасибо, никогда в вас не сомневаюсь, спасибо за ваше творчество, за донаты, а каждый судит по себе", "Спасибо за Ваш неутомимый труд, жертвенность и песни, которые вдохновляют! Желаю удачи! Пусть Бог хранит!" — пишут фолловеры певца.

Что известно о зарплате Святослава Вакарчука

Как пишет издание "Главком" со ссылкой на реестр деклараций, за 2024 год совокупный доход военнослужащего и певца Святослава Вакарчука составил 1 млн грн (более чем в 10 раз меньше по сравнению с 2023 годом, когда было 12,8 млн грн).

Большую часть в 2024 составило вознаграждение за военную службу лидера группы "Океан Эльзы" — 330,7 тыс. грн.

Кроме того, доход Вакарчуку принесли собственное ООО "Суперсиметрия" (132,4 тыс. грн), ООО "Сьюзи Продакшн Украина" (200 тыс. грн), Shamrock Management LLC из ОАЭ (243,8 тыс. грн).

Какое звание у Святослава Вакарчука

Как известно, лидер группы "ОЕ" — офицер Вооруженных сил Украины. Музыкант часто посещает прифронтовые территории и зоны, приближенные к линиям боевых столкновений, где проводит выступления перед украинскими воинами.

В комментарии изданию "Апостроф" менеджер артиста говорила, что Святослав Вакарчук занимает должность офицера морально-психологического обеспечения. Одной из главных задач певца является поддержка военных на фронте.

Напомним, менеджер Святослава Вакарчука ответила, имеет ли певец статус УБД.

Также Фокус детальнее писал о декларации Вакарчука за 2024 год.