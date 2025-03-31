Святослав Вакарчук відповів, куди йде вся його зарплата за службу в ЗСУ

Український співак Святослав Вакарчук, який має звання офіцера морально-психологічного забезпечення, зізнався, куди одразу ж йде його заробітна плата за службу в ЗСУ.

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Про це лідер гурту "Океан Ельзи" розповів у своєму Facebook 31 березня.

Музикант підтвердив, що справді отримує зарплату за те, що є військовослужбовцем. Утім, ці кошти не йдуть безпосередньо на рахунок Вакарчука. На банківській картці співака налаштований автоматичний переказ, за допомогою якого вся сума, яку він отримує за службу, йде на рахунок благодійного фонду "Повернись живим".

"Нагадаю ще раз, бо бачу є необхідність. Моя щомісячна зарплата військовослужбовця повертається назад у військо на його потреби, а саме: з моєї зп (зарплатної, — ред.) картки налаштовано автоматичне перерахування отриманої суми на фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим". Вибачайте ті, кому ламаю клікбейт і не даю маніпулювати", — написав Вакарчук.

Святослав Вакарчук розповів, куди йде його зарплата військовослужбовця Фото: Скріншот

Допис фронтмена гурту "Океан Ельзи" за три години набрав понад дві тисячі лайків. А користувачі мережі підтримують Вакарчука в коментарях.

"Святославе, ще не народився той, який би всім догодив… Від мене повага і подяка", "Дякую, ніколи у вас не сумніваюся, дякую за вашу творчість, за донати, а кожне судить по собі", "Дякую за Вашу невтомну працю, жертовність та пісні, які надихають! Хай щастить! Хай Бог оберігає!" — пишуть фоловери співака.

Що відомо про зарплату Святослава Вакарчука

Як пише видання "Главком" з посиланям на реєстр декларацій, за 2024 рік сукупний дохід військовослужбовця і співака Святослава Вакарчука становив 1 млн грн (у понад 10 разів менше порівняно з 2023 роком, коли було 12,8 млн грн).

Більшу частину у 2024 становила винагорода за військову службу лідера гурту "Океан Ельзи" – 330,7 тис. грн.

Крім того, дохід Вакарчуку принесли власне ТОВ "Суперсиметрія" (132,4 тис. грн), ТОВ "С'юзі Продакшн Україна" (200 тис. грн), Shamrock Management LLC з ОАЕ (243,8 тис. грн).

Яке звання у Святослава Вакарчука

Як відомо, лідер гурту "ОЕ" — офіцер Збройних сил України. Музикант часто відвідує прифронтові території та зони, наближені до ліній бойових зіткнень, де проводить виступи перед українськими воїнами.

У коментарі виданню "Апостроф" менеджерка артиста говорила, що Святослав Вакарчук обіймає посаду офіцера морально-психологічного забезпечення. Одним із головних завдань співака є підтримка військових на фронті.

Нагадаємо, менеджерка Святослава Вакарчука відповіла, чи має співак статус УБД.

Також Фокус детальніше писав про декларацію Вакарчука за 2024 рік.