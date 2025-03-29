Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Україна Російсько-українська війна

Служба у ЗСУ допомогла: Святослав Вакарчук показав, на чому можна заробити (фото)

святослав Вакарчук, всу вакарчук
Фото: АрміяInform | Вакарчук не отримуватиме статусу учасника бойових дій

Сукупний дохід військовослужбовця, лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука у 2024 році перевищив мільйон гривень. Найбільше співак заробив на військовій службі — 330,7 тисяч гривень.

Related video

Повна інформація про доходи Вакарчука відображена в реєстрі декларацій. Лідер гурту "Океан Ельзи" подав документ вдень 27 березня.

доходи вакарчук, вакарчук, декларація вакарчук, декларація вакарчук Fullscreen
Вакарчук отримав 132,4 тисячі гривень зарплати та гонорарів від ТОВ "Суперсиметрія"

Крім плати за службу в армії, торік він отримав 132,4 тисяч гривень зарплати та гонорарів у належному йому ТОВ "Суперсиметрія".

Ще 200 тисяч гривень гонорарів виплатило йому ТОВ "Сьюзі Продакшн Україна", а 243,8 тисяч гривень — Shamrock Management LLC з ОАЕ.

У декларації Вакарчука також вказані 30 тисяч гривень як роялті від партії "Голос". Саме цю партію він очолював під час парламентських виборів 2019 року. Готівкою у співака є 5 мільйонів гривень, 175 тисяч доларів і 125 тисяч євро.

З нерухомості у Вакарчука задекларована квартира в Києві площею 68,8 кв. метрів. А з цінного рухомого майна — німецький рояль Bechstein А 160, який у нього у власності з 2013 року.

Співак володіє двома автомобілями — Land Rover Range Rover 2018 року випуску та Renault Laguna 2001 року випуску. У передостанній його декларації був також автомобіль BMW G32 640i xDrive 2018 року випуску ціною 2,07 млн гривень.

Загалом сукупний дохід Вакарчука у 2024 році зменшився більш ніж у 10 разів, як порівняти з 2023 роком. Судячи з документа, тоді він заробив 12,8 млн гривень.

Нагадаємо, у команді Вакарчука розповіли, чи має він статус учасника бойових дій. Менеджер гурту Вікторія Хоменко сказала, що співак не планує оформляти такий статус.

У жовтні минулого року сигнал повітряної тривоги в Києві перервав концерт гурту "Океан Ельзи". Святослав Вакарчук співав для фанатів у метро.