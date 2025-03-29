Служба у ЗСУ допомогла: Святослав Вакарчук показав, на чому можна заробити (фото)

Сукупний дохід військовослужбовця, лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука у 2024 році перевищив мільйон гривень. Найбільше співак заробив на військовій службі — 330,7 тисяч гривень.

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Повна інформація про доходи Вакарчука відображена в реєстрі декларацій. Лідер гурту "Океан Ельзи" подав документ вдень 27 березня.

Вакарчук отримав 132,4 тисячі гривень зарплати та гонорарів від ТОВ "Суперсиметрія"

Крім плати за службу в армії, торік він отримав 132,4 тисяч гривень зарплати та гонорарів у належному йому ТОВ "Суперсиметрія".

Ще 200 тисяч гривень гонорарів виплатило йому ТОВ "Сьюзі Продакшн Україна", а 243,8 тисяч гривень — Shamrock Management LLC з ОАЕ.

У декларації Вакарчука також вказані 30 тисяч гривень як роялті від партії "Голос". Саме цю партію він очолював під час парламентських виборів 2019 року. Готівкою у співака є 5 мільйонів гривень, 175 тисяч доларів і 125 тисяч євро.

З нерухомості у Вакарчука задекларована квартира в Києві площею 68,8 кв. метрів. А з цінного рухомого майна — німецький рояль Bechstein А 160, який у нього у власності з 2013 року.

Співак володіє двома автомобілями — Land Rover Range Rover 2018 року випуску та Renault Laguna 2001 року випуску. У передостанній його декларації був також автомобіль BMW G32 640i xDrive 2018 року випуску ціною 2,07 млн гривень.

Загалом сукупний дохід Вакарчука у 2024 році зменшився більш ніж у 10 разів, як порівняти з 2023 роком. Судячи з документа, тоді він заробив 12,8 млн гривень.

Нагадаємо, у команді Вакарчука розповіли, чи має він статус учасника бойових дій. Менеджер гурту Вікторія Хоменко сказала, що співак не планує оформляти такий статус.

У жовтні минулого року сигнал повітряної тривоги в Києві перервав концерт гурту "Океан Ельзи". Святослав Вакарчук співав для фанатів у метро.