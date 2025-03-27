Стало відомо, чи має Святослав Вакарчук статус УБД: яке в нього звання (фото, відео)

Лідер "Океану Ельзи" часто відвідує прифронтові території. Артист проводить виступи перед українськими захисниками, а на початку великої війни мобілізувався.

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У команді Святослава Вакарчука відповіли, чи має лідер гурту "Океан Ельзи" статус учасника бойових дій. За коментарем до менеджерки колективу та співака Вікторії Хоменко звернулися журналісти видання "Апостроф" 27 березня.

Вона запевнила, що фронтмен "ОЕ" навіть не збирається отримувати статус УБД.

"Ні, звичайно. Ні, не отримував і не буде", — зазначила Вікторія Хоменко.

Як відомо, Святослав Вакарчук — офіцер Збройних сил України. Лідер "Океану Ельзи" часто відвідує прифронтові території та зони, наближені до ліній бойових зіткнень, де проводить виступи перед українськими захисниками.

Святослав Вакарчук виступив для українських військових на Донбасі на початку 2025 року

Вакарчук у перші дні повномасштабної війни добровільно мобілізувався.

Після чуток про демобілізацію лідера "ОЕ" в коментарі виданню "Апостроф" менеджерка артиста уточнила, що Вакарчук продовжує обіймати посаду офіцера морально-психологічного забезпечення (МПЗ). Вона уточнила, що одним із головних завдань співака є підтримка військових на фронті.

У липні 2024 року Святослав Вакарчук відвідав українських захисників на Торецькому напрямку. Співак під гітару виконував пісню "Черемшина", коли пролунав гучний вибух. Артист не припинив виступ і продовжив співати для військових 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.

Святослав Вакарчук виступив для українських військових під вибухи

Нагадаємо, Вакарчук відреагував на рейд ТЦК на його концерті у жовтні.

Також Фокус писав про виступ Святослава Вакарчука в метро 16 жовтня 2025, коли в Києві була повітряна тривога.