Стало известно, имеет ли Святослав Вакарчук статус УБД: какое у него звание (фото, видео)

Лидер "Океана Эльзы" часто посещает прифронтовые территории. Артист проводит выступления перед украинскими защитниками, а в начале большой войны мобилизовался.

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В команде Святослава Вакарчука ответили, имеет ли лидер группы "Океан Эльзы" статус участника боевых действий. За комментарием к менеджеру коллектива и певца Виктории Хоменко обратились журналисты издания "Апостроф" 27 марта.

Она заверила, что фронтмен "ОЕ" даже не собирается получать статус УБД.

"Нет, конечно. Нет, не получал и не будет", — отметила Виктория Хоменко.

Как известно, Святослав Вакарчук — офицер Вооруженных сил Украины. Лидер "Океана Эльзы" часто посещает прифронтовые территории и зоны, приближенные к линиям боевых столкновений, где проводит выступления перед украинскими защитниками.

Святослав Вакарчук выступил для украинских военных на Донбассе в начале 2025 года

Вакарчук в первые дни полномасштабной войны добровольно мобилизовался.

После слухов о демобилизации лидера "ОЕ" в комментарии изданию "Апостроф" менеджер артиста уточнила, что Вакарчук продолжает занимать должность офицера морально-психологического обеспечения. Она уточнила, что одной из главных задач певца является поддержка военных на фронте.

В июле 2024 года Святослав Вакарчук посетил украинских защитников на Торецком направлении. Певец под гитару исполнял песню "Черемшина", когда раздался громкий взрыв. Артист не прекратил выступление и продолжил петь для военных 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

Святослав Вакарчук выступил для украинских военных под взрывы

Напомним, Вакарчук отреагировал на рейд ТЦК на его концерте в октябре.

Также Фокус писал о выступлении Святослава Вакарчука в метро 16 октября 2025 года, когда в Киеве была воздушная тревога.