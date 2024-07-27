"Бывает, пою под звуки арты": Вакарчук под взрывы выступил для ВСУ в районе Торецка (видео)

Музыкант продолжил петь для бойцов 53-й ОМБр после того, как во время исполнения песни "Черемшина" прогремел громкий взрыв.

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Украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" и общественный деятель Святослав Вакарчук приехал в Донецкую область, чтобы поддержать боевой дух военнослужащих ВСУ. Он дал импровизированный концерт для бойцов на передовой. Видео выступления Вакарчук опубликовал в соцсети Instagram.

Фронтмен "Океана Эльзы" посетил защитников на Торецком направлении. Музыкант под гитару исполнял песню "Черемшина", когда раздался громкий взрыв. Вакарчук выступление не прекратил и продолжил петь для военных 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

"Бывает, пою под звуки арты. Иногда — наши выходы. А порой где-то таки прилетает. Какие времена, такой и аккомпанемент", — сказал артист.

Вакарчук также добавил, что будет приезжать к бойцам при каждой возможности.

В комментариях под сообщением музыканта люди благодарили его за поддержку украинских военных.

"Вы невероятный человек! Спасибо за все, что вы делаете, за вашу человечность и смелость", — написала Анастасия.

Также пользователи желали скорейшей победы Украины и возвращения всех защитников живыми домой.

"Аплодирую стоя. И Вам Святослава, и всем нашим защитникам!!!", — отметила Татьяна.

Напомним, 24 июля певец Сергей Бабкин вместе с женой Снежаной оказались в эпицентре взрыва во время обстрела Харькова. Супруги не пострадали.

Украинский певец Михаил Крупин заявил, что присоединяется к рядам ВСУ. Он уточнил, что является добровольцем.