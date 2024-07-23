"Был на ВЛК": певец Миша Крупин планирует мобилизоваться

Артисту назначили обследование. Он хочет пройти все необходимые процедуры в родном Харькове.

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Украинский певец Миша Крупин планирует вступить в ряды ВСУ. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

"Сегодня был на ВЛК, назначили обследование! Буду держать в курсе! Все будет хорошо!" — написал уроженец Харькова.

Миша Крупин планирует мобилизоваться Фото: скріншот

А в Х-аккаунте певец лаконично написал: "Я доброволец".

Миша Крупин планирует мобилизоваться Фото: скріншот

Директор Миши Крупина подтвердила планы музыканта вступить в ряды ВСУ в комментарии РБК-Украина.

"На данный момент, уже четыре дня как Миша ушел добровольцем. Сегодня у него была ВЛК, назначили дополнительное обследование", — рассказала директор артиста.

В частности, Крупин находится в родном Харькове, где помогает и ездит к военным. Музыкант собирает на "мавик" и дал два концерта. Судя по соцсетям артиста, 28 июля он выступает в Виннице.

"Не хочу, чтобы за меня решали. Хочу просто пойти и мобилизоваться. И хочу сделать это в Харькове, потому что в Харькове это другое ощущение. Ты понимаешь, что должен делать, как настоящий мужчина", — процитировала Мишу Крупина его директор.

Напомним, Миша Крупин говорил о возможном окончании карьеры после выступления в нетрезвом состоянии.

Также Фокус писал об отношении Миши Крупина к мобилизации.