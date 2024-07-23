"Був на ВЛК": співак Міша Крупін планує мобілізуватися
Артисту призначили обстеження. Він хоче пройти всі необхідні процедури в рідному Харкові.
Український співак Міша Крупін планує долучитися до лав ЗСУ. Про це артист повідомив на своїй сторінці в Instagram.
"Сьогодні був на ВЛК, призначили обстеження! Буду тримати в курсі! Все буде добре!" — написав уродженець Харкова.
А в Х-акаунті співак лаконічно написав: "Я доброволець".
Директорка Міші Крупіна підтвердила плани музиканта долучитися до лав ЗСУ в коментарі РБК-Україна.
"На даний момент, вже чотири дні як Міша пішов добровольцем. Сьогодні в нього було ВЛК, призначили додаткове обстеження", — розповіла директорка артиста.
Зокрема, Крупін перебуває в рідному Харкові, де допомагає та їздить до військових. Музикант збирає на "мавік" та дав два концерти. Судячи із соцмереж артиста, 28 липня він виступає у Вінниці.
"Не хочу, щоб за мене вирішували. Хочу просто піти та мобілізуватися. І хочу зробити це в Харкові, тому що в Харкові це інше відчуття. Ти розумієш, що маєш робити, як справжній чоловік", — процитувала Мішу Крупіна його директорка.
Нагадаємо, Міша Крупін говорив про можливе закінчення карʼєри після виступу в нетверезому стані.
Також Фокус писав про ставлення Міші Крупіна до мобілізації.