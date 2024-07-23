"Був на ВЛК": співак Міша Крупін планує мобілізуватися

Артисту призначили обстеження. Він хоче пройти всі необхідні процедури в рідному Харкові.

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Український співак Міша Крупін планує долучитися до лав ЗСУ. Про це артист повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Сьогодні був на ВЛК, призначили обстеження! Буду тримати в курсі! Все буде добре!" — написав уродженець Харкова.

Міша Крупін планує мобілізуватися Фото: Скріншот

А в Х-акаунті співак лаконічно написав: "Я доброволець".

Міша Крупін планує мобілізуватися Фото: Скріншот

Директорка Міші Крупіна підтвердила плани музиканта долучитися до лав ЗСУ в коментарі РБК-Україна.

"На даний момент, вже чотири дні як Міша пішов добровольцем. Сьогодні в нього було ВЛК, призначили додаткове обстеження", — розповіла директорка артиста.

Зокрема, Крупін перебуває в рідному Харкові, де допомагає та їздить до військових. Музикант збирає на "мавік" та дав два концерти. Судячи із соцмереж артиста, 28 липня він виступає у Вінниці.

"Не хочу, щоб за мене вирішували. Хочу просто піти та мобілізуватися. І хочу зробити це в Харкові, тому що в Харкові це інше відчуття. Ти розумієш, що маєш робити, як справжній чоловік", — процитувала Мішу Крупіна його директорка.

Нагадаємо, Міша Крупін говорив про можливе закінчення карʼєри після виступу в нетверезому стані.

Також Фокус писав про ставлення Міші Крупіна до мобілізації.