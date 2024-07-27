"Буває, співаю під звуки арти": Вакарчук під вибухи виступив для ЗСУ в районі Торецька (відео)

Музикант продовжив співати для бійців 53-ї ОМБр після того, як під час виконання пісні "Черемшина" прогримів гучний вибух.

Related video

Український музикант, лідер гурту "Океан Ельзи" і громадський діяч Святослав Вакарчук приїхав у Донецьку область, аби підтримати бойовий дух військовослужбовців ЗСУ. Він дав імпровізований концерт для бійців на передовій. Відео виступу Вакарчук опублікував у соцмережі Instagram.

Фронтмен "Океану Ельзи" відвідав захисників на Торецькому напрямку. Музикант під гітару виконував пісню "Черемшина", коли пролунав гучний вибух. Вакарчук виступ не припинив і продовжив співати для військових 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.

"Буває, співаю під звуки арти. Деколи — наші виходи. А часом десь таки прилітає. Які часи, такий і акомпанемент", — сказав артист.

Вакарчук також додав, що буде приїжджати до бійців при кожній можливості.

У коментарях під дописом музиканта люди дякували йому за підтримку українських військових.

"Ви неймовірна людина! Дякую за все, що ви робите, за вашу людяність та сміливість", — написала Анастасія.

Також користувачі бажали якнайшвидшої перемоги України та поверненнях усіх захисників живими додому.

"Аплодую стоячи. І Вам Святослава, і всім нашим захисникам!!!", — зазначила Тетяна.

Нагадаємо, 24 липня співак Сергій Бабкін разом з дружиною Сніжаною опинилися в епіцентрі вибуху під час обстрілу Харкова. Подружжя не постраждало.

Український співак Михайло Крупін заявив, що долучається до лав ЗСУ. Він уточнив, що є добровольцем.