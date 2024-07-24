"Дякуємо, що живі": Сергій Бабкін з дружиною опинилися в епіцентрі обстрілу Харкова

Подружжя повернулося до рідного міста, де вони орендували будинок на ніч. Близько 5-ї ранку 24 липня поруч прилетіла російська ракета С-300.

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Український співак Сергій Бабкін з дружиною опинилися в епіцентрі вибуху під час обстрілу росіянами Харкова 24 липня 2024. Про це розповіла Сніжана Бабкіна.

Подружжя лише нещодавно повернулося до рідного міста та разом із приятелями орендували будинок, аби відпочити. За п'ять метрів від них була розташована ще одна домівка, яку здавали в оренду.

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"Ми з друзями орендували будинок на ніч. На цій території був ще один за п'ять метрів від нашого. Другий будинок орендували дві пари. Сьогодні (24 липня – ред.) о п'ятій ранку прилетіла С-300 в будинок поруч. Ми прокинулись від страшного звуку. Полетіло скло, дим, вогонь. Через 10 хвилин приїхало багато поліції, пожежники. Нам всім неймовірно пощастило! Досі шум у голові. Дякуємо, що живі", — написала Сніжана Бабкіна.

Дружина музиканта зазначила, що це був ранок, який вони запамʼятають назавжди.

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Зазначимо, що Сергій та Сніжана Бабкіни приїхали на деякий час до Харкова, аби виступити з концертами. Після початку повномасштабної війни вони проживають у Німеччині з дітьми.

Нагадаємо, Сергій Бабкін говорив, чому не планує повертатися до України під час війни.

Також Фокус писав про скандал з піснею Сергія Бабкіна "Зрада".