"Зрада": Сергій Бабкін відреагував на хейт нової пісні (фото, відео)

Музикант зізнався, що очікував активної реакції публіки, проте не передбачив такого негативного фідбеку.

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44-річний український співак Сергій Бабкін уперше прокоментував скандал навколо своєї нової пісні "Зрада".

Уродженець Харкова зізнався, що пропустив основну хвилю хейту, оскільки з гуртом 5’nizza давав благодійний концерт на користь ЗСУ. Він подякував за емоційну реакцію на новий трек та додав, що передбачав, що буде багато відгуків, проте недооцінив, наскільки потужним буде фідбек українців.

"По статистиці бачу що третині слухачів сподобалось, а двом третинам ні. Тож хочу окремо подякувати тим, кому зайшло, і вони зволіли написати про це коментар", — зазначив Бабкін.

Музикант додав, що кожен читає текст і слухає пісню через призму особистого досвіду, виховання, освіти та інтелекту.

"Безглуздо зараз розбирати кожен рядок і намагатись пояснити, що хтось щось не так зрозумів, що це гіпербола чи ще щось. Це пісня, а не прес-реліз, політична заява чи відповідь на запитання в інтерв’ю", — додав співак.

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Сергій Бабкін пояснив, чому не планує повертатися в Україну під час війни

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Сергій Бабкін

Зокрема Бабкін пригадав, що за національність він — росіянин, проте ідентифікує себе українцем та всіляко допомагає армії. Тому не міг "висміювати самого себе".

"Багато людей почули там "висміювання" чи навіть "тези руснявої пропаганди". Прикро, що це так, бо для мене Росія сьогодні – це ворожа країна-терорист, яку я ненавиджу", — наголосив уродженець Харкова.

Музикант додав, що обрав шлях допомагати українським захисникам, передаючи їм кошти зі своїх благодійних концертів. За словами співака, це вже сотні тисяч євро. Бабкін показав прапор, який йому передала 127 Окрема бригада Сил ТрО ЗСУ міста Харків, та два годинники — чоловічий та жіночий.

Сергій Бабкін Фото: Скриншот

У своїх соцмережах 127-а ОБр Сил ТрО ЗСУ висловила вдячність Сергію Бабкіну та його дружині Сніжані за всебічну допомогу.

"Матеріальна допомога, надана Сергієм і Сніжаною Бабкіними, – край необхідна на фронті! З початку повномасштабного вторгнення ними було перераховано бригаді понад 1 млн грн.! Зокрема, кошти витрачалися на ремонт транспортних засобів, на купівлю так необхідних армії дронів. Нині, коли бійці бригади в найскладніших умовах прикладають титанічні зусилля для захисту рідної землі, пісня Сергія Бабкіна – 127МА – заряджає їх на боротьбу й мотивує йти вперед", — зазначили українські захисники.

Вони додали, що Сергій Бабкін – людина, яка об’єднує навколо себе тих, хто вірить у перемогу й дійсно хоче допомогти.

Скандал з піснею "Зрада"

У своїй новій пісні Сергій Бабкін розкритикував українців, які, на думку співака, доволі часто звинувачують одне одного у "зраді", і гіперболізує ці скандали. Наприклад, співає такі рядки: "малеча дивиться в ютюбі "Смешарики" — зрада ", "не маєш у себе вдома в шафі вишиванку – зрада", "помада така, як у Пугачовой Алли — зрада".

Втім, користувачі мережі негативно сзприйняли композицію, відчуваючи насмішку над бажанням відстоювати свою національну ідентичність.

Реакція українців на нову пісню Сергія Бабкіна Фото: Скріншот

"Ваша пісня — це розчарування. Ваша творчість ставала менш цікавою, але такі маніпуляції в реаліях війни просто неприйнятні. Можна було б публічно вибачитися за співпрацю з рашистськими організаторами, але замість цього ви опустилися до рівня "какая разніца"", "Пісня — пряме підтвердження того, що виконавець — малорос… Слова просто огидні. Вам має бути соромно", "Яке прикре самогубство на власній тупості і обезціненні боротьби українців за власну ідентичність. Якщо ви хотіли закінчити карʼєру, то не варто було брати приклад з Потапа чи Арєстовіча. Можна було просто написати пост: я устал, хачу любві", — відреагували українці на нову композицію Бабкіна.

Нова пісня Сергія Бабкіна

Нагадаємо, Сергій Бабкін з іншими українськими зірками заспівав новорічну пісню наприкінці 2022.

Також Фокус писав про проблеми із зором у Сергія Бабкіна у 2021 році.