"Зрада": Сергей Бабкин отреагировал на хейт новой песни (фото, видео)

Музыкант признался, что ожидал активной реакции публики, однако не предвидел такого негативного фидбека.

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44-летний украинский певец Сергей Бабкин впервые прокомментировал скандал вокруг своей новой песни "Зрада".

Уроженец Харькова признался, что пропустил основную волну хейта, поскольку с группой 5'nizza давал благотворительный концерт в пользу ВСУ. Он поблагодарил за эмоциональную реакцию на новый трек и добавил, что предвидел, что будет много отзывов, однако недооценил, насколько мощным будет фидбек украинцев.

"По статистике вижу что трети слушателей понравилось, а двум третям нет. Поэтому хочу отдельно поблагодарить тех, кому зашло, и они соизволили написать об этом комментарий", — отметил Бабкин.

Музыкант добавил, что каждый читает текст и слушает песню через призму личного опыта, воспитания, образования и интеллекта.

"Бессмысленно сейчас разбирать каждую строчку и пытаться объяснить, что кто-то что-то не так понял, что это гипербола или еще что-то. Это песня, а не пресс-релиз, политическое заявление или ответ на вопрос в интервью", — добавил певец.

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Сергей Бабкин

В частности, Бабкин вспомнил, что по национальности он — русский, однако идентифицирует себя украинцем и всячески помогает армии. Поэтому не мог "высмеивать самого себя".

"Многие люди услышали там "высмеивание" или даже "тезисы руснявой пропаганды". Обидно, что это так, потому что для меня Россия сегодня — это вражеская страна-террорист, которую я ненавижу", — подчеркнул уроженец Харькова.

Сергей Бабкин

Музыкант добавил, что выбрал путь помогать украинским защитникам, передавая им средства со своих благотворительных концертов. По словам певца, это уже сотни тысяч евро. Бабкин показал флаг, который ему передала 127-я Отдельная бригада Сил ТрО ВСУ города Харьков, и двое часов — мужские и женские.

Сергей Бабкин Фото: Скріншот

В своих соцсетях 127-я ОБр Сил ТрО ВСУ выразила благодарность Сергею Бабкину и его жене Снежане за всестороннюю помощь.

"Материальная помощь, оказанная Сергеем и Снежаной Бабкиными, — крайне необходима на фронте! С начала полномасштабного вторжения ими было перечислено бригаде более 1 млн грн. В частности, средства тратились на ремонт транспортных средств, на покупку так необходимых армии дронов. Сейчас, когда бойцы бригады в самых сложных условиях прикладывают титанические усилия для защиты родной земли, песня Сергея Бабкина — 127МА — заряжает их на борьбу и мотивирует идти вперед", — отметили украинские защитники.

Они добавили, что Сергей Бабкин — человек, который объединяет вокруг себя тех, кто верит в победу и действительно хочет помочь.

Скандал с песней "Зрада"

В своей новой песне Сергей Бабкин раскритиковал украинцев, которые, по мнению певца, довольно часто обвиняют друг друга в "зраде", и гиперболизирует эти скандалы. Например, поет такие строки: "малышня смотрит в ютюбе "Смешарики" — зрада", "не имеешь у себя дома в шкафу вышиванку — зрада", "помада такая, как у Пугачевой Аллы — зрада".

Впрочем, пользователи сети негативно восприняли композицию, чувствуя насмешку над желанием отстаивать свою национальную идентичность.

Реакция украинцев на новую песню Сергея Бабкина Фото: скріншот

"Ваша песня — это разочарование. Ваше творчество становилось менее интересным, но такие манипуляции в реалиях войны просто неприемлемы. Можно было бы публично извиниться за сотрудничество с рашистскими организаторами, но вместо этого вы опустились до уровня "какая разница"", "Песня — прямое подтверждение того, что исполнитель — малоросс... Слова просто отвратительны. Вам должно быть стыдно", "Какое досадное самоубийство на собственной тупости и обесценивании борьбы украинцев за собственную идентичность. Если вы хотели закончить карьеру, то не стоило брать пример с Потапа или Арестовича. Можно было просто написать пост: я устал, хачу любви", — отреагировали украинцы на новую композицию Бабкина.

Новая песня Сергея Бабкина

Напомним, Сергей Бабкин с другими украинскими звездами спел новогоднюю песню в конце 2022.

Также Фокус писал о проблемах со зрением у Сергея Бабкина в 2021 году.