"За одним столом". Дантес, Монатик, Бабкин и KAZKA выпустили новогодний фит (видео)

Дмитрий Монатик признался, что это самый неожиданный музыкальный фит в его творчестве.

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Популярные украинские артисты собрались вместе, чтобы спеть новогоднюю песню для украинцев.

Дмитрий Монатик, Владимир Дантес, Сергей Бабкин, Алина Паш, группа Kazka и Roxolana исполнили композицию "За одним столом". Именно эти звезды сцены принимали участие в благотворительном туре "ART Оборона" в поддержку Украины.

Идея музыкального эксперимента родилась, когда Дмитрий Монатик впервые услышал демоверсию композиции, автором которой стал Богдан Купер – один из победителей творческой инициативы, запущенной MONATIK CORPORATION.

"Мы всегда любили Рождество за то, что оно объединяло любимых и родных людей за столом. Именно поэтому накануне этого праздника родилась идея собрать за один песенный стол классных талантливых личностей, которых я очень люблю и уважаю. Самый неожиданный музыкальный фит, над которым я когда-то работал в своей жизни", — отметил украинский певец.

[ + – ] "За одним столом"

Напомним, Владимир Дантес выпустил песню на украинском и призвал не бояться перехода на другой язык.

Также Фокус писал о песне-благодарности воинам Украины, которую исполнили Алексей Завгородний, Алина Паш и Мишель Андраде.