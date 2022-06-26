Не Надя. Позитив записал песню с Мишель Андраде и Алиной Паш (видео)

Новая песня посвящена всем защитникам и защитницам Украины.

Украинские артисты Алексей Загородний (Позитив), Алина Паш и Мишель Андраде представили совместную благодарственную песню "Перед світанком". Клип на свежий трек размещен на YouTube.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Посвящается всем защитникам и защитницам Украины", — отмечено в начале видео.

В песне украинские артисты обещают, что перед рассветом всегда темно, поэтому украинцев ждут только лучшие времена.

[ + – ] Украинские артисты представили новую песню

"POSITIFF, Michelle Andrade и Alina Pash объединились в песне-благодарности непобедимым украинским героям, борющимся за свою Родину", — говорится в описании к новому клипу.

В видео украино-боливийская певица Мишель Андраде предстала в белоснежном образе, состоявшем из топа и свободных штанов. Тем временем Алина Паш продемонстрировала светлый образ с этническими мотивами. Артистка примерила вышиванку, белые брюки и шляпу с широкими полами. Дополнили лук многочисленные ленты и бусы.

"Не остановят нас никакие агрессоры. Потому что мы видим завтра уже сегодня", — поет Алексей Загородний, бывший участник группы "Время и Стекло".

Отметим, что новый дуэт довольно интересен, ведь Мишель имеет боливийские корни, Алина — представительница Закарпатья, а Алексей — коренной киевлянин.

"Хотя по стилю мы совершенно разные артисты, по духу очень сошлись. А результат вы можете оценить уже сейчас ✌🏻", — прокомментировал новый дуэт Завгородний.

Напомним, Позитив намекнул на воссоединение с Надей Дорофеевой в хорошо известной группе. Фанаты ожидали их совместную песню 24 июня 2022, однако певец выпустил трек с Алиной Паш и Мишель Андраде.

Также Фокус писал о новой песне экс-коллеги Алексея Нади Дорофеевой. Певица вместе с Артемом Пивоваровым перепела слова украинского классика Тараса Шевченко.