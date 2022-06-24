"Чи разом?". Позитив намекнул на воссоединение с Надей Дорофеевой

Артист анонсировал выпуск новой песни.

Украинский певец Позитив (настоящее имя и фамилия — Алексей Загородний) намекнул на воссоединение с Надей Дорофеевой в группе "Время и Стекло". В своем Instagram артист поделился несколькими фото, на которых целует певицу во время концерта.

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"Чи разом? 24.06", — лаконично и загадочно подписал снимки Алексей. А подписчики решили, что таким образом артист намекает на возобновление деятельности музыкальной группы "Время и Стекло".

"Для нас вы всегда вместе", "будет общая песня снова?", "хорошее промо", — комментируют новую публикацию фолловеры Алексея Завгороднего.

[ + – ] Позитив намекнул на воссоединение группы "Время и Стекло"

Отметим, что в описании профиля певца указано следующее: "Перед світанком " 24.06". Поэтому, скорее всего, уже 24 июня 2022 состоится релиз нового трека.

Группа "Время и Стекло" распалась весной 2020. После этого Надя Дорофеева начала сольную карьеру под сценическим именем DOROFEEVA, а Алексей тем временем больше времени стал посвящать группе MOZGI.

[ + – ] Одна из последних общих песен Нади Дорофеевой и Алексея Завгороднего

Напомним, накануне Надя Дорофеева практически теми же словами рассказала о своем новом романе с киевским ресторатором Михаилом Кацуриным. "Разом", — подписала совместное фото с возлюбленным украинская певица.

Также Фокус писал об утрате в семье Алексея Завгороднего. Весной 2022 у артиста умер отец, с которым Завгородний не успел попрощаться.