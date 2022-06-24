"Чи разом?". Позитив натякнув на возз'єднання з Надею Дорофєєвою

Артист анонсував реліз нової пісні.

Український співак Позитив (справжнє ім'я та прізвище — Олексій Загородній) натякнув на возз'єднання з Надею Дорофєєвою у групі "Время и Стекло". У своєму Instagram артист поділився кількома фото, на яких цілує співачку під час концерту.

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"Чи разом? 24.06", — лаконічно та загадково підписав знімки Олексій. А підписники вирішили, що таким чином артист натякає на відновлення діяльності музичного гурту "Время и Стекло".

"Для нас ви завжди разом", "буде спільна пісня знову?", "хороше промо", — коментують нову публікацію фоловери Олексія Завгороднього.

[ + – ] Позитив натякнув на возз'єднання гурту "Время и Стекло"

Зазначимо, що в описі профілю співака зазначено таке: "Перед світанком" 24.06". Тому, швидше за все, уже 24 червня 2022 відбудеться реліз нового треку.

Гурт "Время и Стекло" розпався навесні 2020. Після цього Надя Дорофєєва розпочала сольну кар'єру під сценічним іменем DOROFEEVA, а Олексій тим часом більше часу став присвячувати гурту MOZGI.

[ + – ] Одна з останніх спільних пісень Наді Дорофєєвої та Олексія Завгороднього

Нагадаємо, напередодні Надя Дорофєєва практично тими ж словами розповіла про свій новий роман з київським ресторатором Михайлом Кацуріним. "Разом", — підписала спільне фото з коханим українська співачка.

Також Фокус писав про втрату в родині Олексія Завгороднього. Навесні 2022 в артиста помер батько, з яким Завгородній не встиг попрощатися.