В українського співака Позитива помер батько

Артист не встиг попрощатися з батьком.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Учасник гурту MOЗGI та ексучасник гурту "Время и стекло" Олексій Завгородній розповів про смерть батька.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Він помер через хворобу. І нам його сім'я, які там були у нього, нам ніхто, ані моїй мамі, ніхто нічого не сказав", — зізнався 32-річний український артист, додавши, що повідомив про смерть батька його мамі сімейний товариш.

За словами виконавця, у них із сестрою були натягнуті стосунки з батьком після того, як він розлучився з їхньою мамою. Після початку повномасштабної війни музикант із сестрою Лізою навіть думали якось відновити стосунки з батьком та приїхати до нього в гості, проте не встигли. А сестра Олексія важко сприйняла сумну звістку.

[ + – ] Олексій Завгородній розповів про смерть батька

Позитив зазначив, що, попри складні стосунки з батьком, він не тримає на нього образи. Проте спілкування з татом йому не вистачало.

"Не було і немає у мене якоїсь такої образи сильної. Просто я розумію, що у нього є там внуки, інша сім'я. Він не був один, тому я якось не сильно переживав. Хотілось, звісно, і дуже багато розповісти йому. Але сподіваюся, що він зараз бачить. Але думаю, що він ці 15 років бачив мене", — зазначив співак.

[ + – ] Олексій Завгородній у дитинстві з батьками та сестрою

Зазначимо, що батьки Олексія Завгороднього Олена та Іван розлучилися, коли їм з сестрою було 15 років. Вони часто сварилися, а одного разу після чергового скандалу батько зник. Через певний час з'ясувалося, що він повернувся до колишньої дружини та їхніх дітей.

Зазначимо, що у 2021 році сам Олексій також розлучився зі своєю дружиною Анною, з якою вони одружилися у 2013 році.

Нагадаємо, у телеведучого Андрія Бєднякова померла мама після перебування в заблокованому Маріуполі.