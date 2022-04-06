У телеведучого Андрія Бєднякова померла мама після перебування у Маріуполі

Раніше рідним Андрія вдалося вибратися з Маріуполя.

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35-річний український телеведучий та блогер Андрій Бєдняков у своєму Instagram виклав пост, у якому зазначив, що його мама після довгого перебування в заблокованому Маріуполі померла. За словами Андрія, вона не витримала постійних вибухів та пострілів.

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Сам телеведучий родом з Маріуполя, тож там жила його родина.

"Мами не стало. Важко писати, але я це зроблю. За час війни я розмовляв із сестрою двічі ... Коли вони нарешті змогли, виїхати — мені зателефонували родичі. Я зрадів. Але потім зателефонувала сестра і сказала, що мама у комі… "Вона вже у комі давно. Я не стала тобі говорити, щоб не засмучувати. Як з'явилася можливість , ми поїхали … я не хотіла ховати маму біля під'їзду … Як це робили інші ". З початку війни мама слабшала з кожним вибухом. Мама хворіла. Але вона б ще ЖИЛА! "російський світ" — гірше за найстрашнішу хворобу. Гірше за рак та альцгеймер. Ця ідеологія та армія тягне на той світ швидше", — написав Бєдняков, супроводивши пост фотографією своєї мами.

[ + – ] Андрій Бєдняков розповів про смерть мами

Раніше Андрій розповідав, що не зміг довгий час зв'язатися з рідними, проте згодом, за його словами, їм вдалося успішно вибратися з Маріуполя.

[ + – ] Андрій Бєдняков з родиною

"Страшно те, що я не зможу навіть попрощатися з мамою… Але я впевнений, що рано чи пізно – я приїду попрощатися до мами. Коли на тій території знову висітиме український прапор. Путін забрав у мене найрідніше. У мене та ще в тисяч українців…" — написав Андрій та закликав терміново звільнити Маріуполь та людей, котрі перебувають там.

Нагадаємо, у Маріуполі загинув литовський режисер, який раніше зняв фільм про це місто.