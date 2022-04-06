У телеведущего Андрея Беднякова умерла мама после пребывания в Мариуполе

Ранее родным Андрея удалось выбраться из Мариуполя.

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35-летний украинский телеведущий и блогер Андрей Бедняков в своем Instagram поделился постом, в котором рассказал, что его мама после долгого пребывания в заблокированном Мариуполе скончалась. По словам Андрея, она не выдержала постоянные взрывы и выстрелы.

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Сам телеведущий родом из Мариуполя, там жила его семья.

"Мамы не стало. Трудно писать, но я это сделаю. За время войны я разговаривал с сестрой дважды… Когда они наконец-то смогли уехать — мне позвонили родственники. Я обрадовался. Но потом позвонила сестра и сказала, что мама в коме… "Она уже в коме давно. Я не стала тебе говорить, чтобы не расстраивать. Как появилась возможность, мы уехали.. я не хотела хоронить маму у подъезда…Как делали это другие". С начала войны мама слабела с каждым взрывом. Мама болела. Но она бы еще ЖИЛА! "русский мир" — хуже самой страшной болезни. Хуже рака и альцгеймера. Эта идеология и армия тянет на тот свет быстрее", — написал Бедняков, сопроводив пост фотографией своей мамы.

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Ранее Андрей рассказывал, что не смог долгое время связаться с родными, однако со временем, по его словам, им удалось успешно выбраться из Мариуполя.

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"Страшно то, что я не смогу даже попрощаться с мамой… Но я уверен, что рано или поздно — я приеду проститься к маме. Когда на той территории будет снова висеть украинский флаг. Путин забрал у меня самое родное. У меня и еще у тысяч украинцев …" — написал Андрей и призвал срочно освободить Мариуполь и находящихся там людей.

Напомним, в Мариуполе погиб литовский режиссер, ранее снявший фильм об этом городе.