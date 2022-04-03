В Мариуполе погиб литовский режиссер Мантас Кведаравичюс

Ранее он снял фильм об этом городе.

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В Мариуполе в результате обстрела погиб литовский кинорежиссер Мантас Кведаравичюс в возрасте 45 лет. Об этом сообщает УП.

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"Наш друг, участник Артдокфест, литовский документалист Мантас Кведаравичюс, сегодня был убит в Мариуполе, с камерой в руках, на этой дерьмовой войне зла, против всего мира. Я нашел несколько фото, где мы вместе с Мантасом на Артдокфесте в Риге, в 2016 году обсуждаем место документалиста на войне. Мантас все больше молчал, и думал", — отметил 58-летний российский кинорежиссер и сценарист, уроженец Львова, Виталий Манский в Facebook.

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Убитый режиссер известен своим фильмом "Мариуполис" о войне на Донбассе и жизни Мариуполя в условиях кризиса. Он стал режиссером, автором сценария и продюсером картины.

Премьера фильма "Мариуполис" состоялась на Берлинском кинофестивале в 2016 году, его называли "человеческой историей на фоне исторических потрясений".

[ + – ] Фильм "Мариуполис" погибшего в Мариуполе литовского кинорежиссера

Ранее Фокус писал о смерти известного фотодокументалиста Макса Левина от осколочного ранения в голову. Его тело нашли в Киевской области после нескольких дней поиска.

Напомним, как город на берегу Азовского моря Мариуполь оказался в полной блокаде и столкнулся с гуманитарной катастрофой.