На Киевщине нашли тело известного фотокорреспондента Макса Левина

По предварительной информации, журналист погиб от осколочного ранения в голову.

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Известный украинский фотограф и документалист Макс Левин, который пропал 13 марта на линии фронта в Киевской области, найден мертвым 1 апреля в районе села Гута Межигорская, сообщает издание LB.ua.

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По информации журналистов, Макс вместе с военнослужащим, а в прошлом фотографом Алексеем Чернышовым, с которым работал много лет, а в 2014 году даже оба были ранены во время пикета под Киево-Святошинским судом в разгар Революции Достоинства, отправились в этот населенный пункт документировать последствия вторжения ВС РФ. Оставив автомобиль, они пошли в сторону села Мощун, после чего связь с ними прервалась. Позже появилась информация, что в том районе, где собирался снимать Левин, начались бои.

В Сети пишут, что Макс погиб от осколочного ранения в голову. Где сейчас находится Алексей Чернышов, и что с ним, пока неизвестно.

"Никогда не думала, что мне придется такое писать. Но это правда. Наш Макс Левин. Наш светлый, замечательный Макс… Коллега (больше десяти лет вместе), друг, родная душа… Все, больше я написать ничего не могу. Извините. Соберусь с силами и позже – обязательно. Не сейчас", – написала в телеграмм-канале главред "Левого Берега" Соня Кошкина.

По информации военного корреспондента Андрея Цаплиенко, оккупанты намерено лишили жизни фотографа, убив его, безоружного, двумя выстрелами.

7 июля Левину исполнился бы 41 год. Он родился в киевской области, а уже с 15 лет твердо решил стать фотографом. Макс посещал фотокружок, а после школы закончил Киевскую политеку по специальности "инженер компьютерных систем". Он работал фотокорреспондентом, документальным фотографом и оператором не только в украинских, но и сотрудничал с международными изданиями: LB.ua, Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske, Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, Корреспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радио Свобода (RFE/RL ).

Левин много снимал документалистики о войне. Он часто говорил о том, что "каждый украинский фотограф мечтает сделать фото, которое остановит бойню". Макс был одним из тех, кому удалось выбраться из Иловайского котла, поэтому вместе с коллегой Маркияном Лисейко он организовал в 2014 году проект, посвященный военным, под названием AFTER ILOVAISK afterilovaisk.com.

Последнее фото на странице Макса Левина в Facebook было опубликовано в половине первого ночи 13 марта. Уже днем он пропал.

"Украинские войска возле разрушенного бункера Второй мировой войны недалеко от Демидова, Киевская область, 11 марта 2022 года", – гласит подпись к снимку.

[ + – ] Последнее фото Макса Левина, опубликованное в соцсети Фото: Maks Levin/Facebook

У погибшего фотографа остались четверо несовершеннолетних сыновей, гражданская жена и пожилые родители.