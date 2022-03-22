На линии фронта под Киевом пропал известный фотокорреспондент (фото)
Во время пребывания Макса Левина в районе села Мощун начались интенсивные боевые действия. В последний раз он выходил на связь девять дней назад.
На линии фронта под Киевом пропал известный фотокорреспондент Макс Левин. Об этом рассказал его друг Маркиян Лысейко, сообщает Укринформ.
По словам Лысейко, последний раз Левин выходил на связь 13 марта в Вышгородском районе. В тот момент он был в районе боевых действий с фотокамерой.
Левин поехал на собственном авто фотографировать боевые действия 13 марта. Он оставил автомобиль возле села Гута Межигорска и пошел в сторону села Мощун. С его телефона поступило сообщение около полудня, после чего он больше не выходил на связь и не появлялся в сети.
Позже стало известно, что в районе, где Макс должен был работать, начались интенсивные боевые действия, во время которых он мог получить ранение или попасть в плен к военнослужащим российской федерации.
Кто такой Макс Левин?
Максим Евгеньевич Левин, более известный как Макс Левин — украинский фотокорреспондент, документальный фотограф. Автор ряда фоторепортажей о воинах Иловайска. Работал фрилансером в Фокусе, и еще в нескольких украинских и международных изданиях. Участник событий в Иловайске в 2014 году.
Ранее Фокус сообщал, что под Киевом во время обстрела погиб американский журналист. Ранее под обстрел боевиков на Донбассе попал глава МВД Украины Денис Монастырский.