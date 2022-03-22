На линии фронта под Киевом пропал известный фотокорреспондент (фото)

Во время пребывания Макса Левина в районе села Мощун начались интенсивные боевые действия. В последний раз он выходил на связь девять дней назад.

На линии фронта под Киевом пропал известный фотокорреспондент Макс Левин. Об этом рассказал его друг Маркиян Лысейко, сообщает Укринформ.

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По словам Лысейко, последний раз Левин выходил на связь 13 марта в Вышгородском районе. В тот момент он был в районе боевых действий с фотокамерой.

[ + – ] Макс Левин

Левин поехал на собственном авто фотографировать боевые действия 13 марта. Он оставил автомобиль возле села Гута Межигорска и пошел в сторону села Мощун. С его телефона поступило сообщение около полудня, после чего он больше не выходил на связь и не появлялся в сети.

[ + – ] Макс Левин в Боярке, 2021 год

Позже стало известно, что в районе, где Макс должен был работать, начались интенсивные боевые действия, во время которых он мог получить ранение или попасть в плен к военнослужащим российской федерации.

Кто такой Макс Левин?

Максим Евгеньевич Левин, более известный как Макс Левин — украинский фотокорреспондент, документальный фотограф. Автор ряда фоторепортажей о воинах Иловайска. Работал фрилансером в Фокусе, и еще в нескольких украинских и международных изданиях. Участник событий в Иловайске в 2014 году.

Ранее Фокус сообщал, что под Киевом во время обстрела погиб американский журналист. Ранее под обстрел боевиков на Донбассе попал глава МВД Украины Денис Монастырский.