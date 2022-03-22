На лінії фронту під Києвом зник відомий фотокореспондент (фото)

Під час перебування Макса Левіна в районі села Мощун розпочалися інтенсивні бойові дії. Востаннє він виходив на зв'язок дев'ять днів тому.

На лінії фронту під Києвом зник відомий фотокореспондент Макс Левін. Про це розповів його друг Маркіян Лисейко, повідомляє Укрінформ.

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За словами Лисейка, востаннє Левін виходив на зв'язок 13 березня в районі Вишгороду. На той момент він був у районі бойових дій з фотокамерою.

[ + – ] Макс Левін

Левін поїхав власним авто фотографувати бойові дії 13 березня. Він залишив автомобіль біля села Гута Межигірська та пішов у бік села Мощун. З його телефону надійшло повідомлення близько полудня, після чого він більше не виходив на зв'язок і не з'являвся в мережі.

[ + – ] Макс Левін у Боярці, 2021 рік

Пізніше стало відомо, що в районі, де Макс мав працювати, почалися інтенсивні бойові дії, під час яких він міг отримати поранення або потрапити в полон до військовослужбовців Російської Федерації.

Хто такий Макс Левін?

Максим Євгенович Левін, більш відомий як Макс Левін – український фотокореспондент, документальний фотограф. Автор низки фоторепортажів про воїнів Іловайська. Працював фрілансером у Фокусі, та ще в кількох українських та міжнародних виданнях. Учасник подій в Іловайську у 2014 році.

Раніше Фокус повідомляв, що під Києвом під час обстрілу загинув американський журналіст. Раніше під обстріл бойовиків на Донеччині потрапив голова МВС України Денис Монастирський.