На Київщині знайшли тіло відомого фотокореспондента Макса Левіна

За попередньою інформацією, чоловік загинув від осколкового поранення в голову.

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Відомий український фотограф і документаліст Макс Левін, який зник 13 березня на лінії фронту на Київщині, знайдений мертвим 1 квітня в районі села Гута Межигірська, повідомляє видання LB.ua.

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За інформацією журналістів, Макс разом із військовослужбовцем, а в минулому фотографом Олексієм Чернишовим, з яким працював багато років, а у 2014 році обоє навіть були поранені під час пікету під Києво-Святошинським судом у розпал Революції Гідності, вирушили до цього населеного пункту документувати наслідки вторгнення. ЗС РФ. Залишивши автомобіль, вони пішли у бік села Мощун, після чого зв'язок із ними перервався. Пізніше з'явилася інформація, що в районі, де збирався знімати Левін, почалися бої.

У Мережі пишуть, що Макс загинув від осколкового поранення в голову. Де зараз перебуває Олексій Чернишов, і що з ним поки що невідомо.

"Ніколи не думала, що мені доведеться таке писати. Але це правда. Наш Макс Левін. Наш світлий, чудовий Макс… Колега (понад десять років разом), друг, рідна душа… Все, більше я написати нічого не можу. Вибачте. Зберуся з силами і пізніше – обов'язково. Не зараз", – написала в телеграм-каналі головний редактор "Лівого Берега" Соня Кошкіна.

За інформацією військового кореспондента Андрія Цаплієнка, окупанти умисне позбавили життя фотографа, вбивши його, беззбройного, двома пострілами.

7 липня Левіну виповнився б 41 рік. Він народився у Київській області, а вже з 15 років твердо вирішив стати фотографом. Макс відвідував фотокружок, а після школи закінчив Київську політеку за спеціальністю "інженер комп'ютерних систем". Він працював фотокореспондентом, документальним фотографом та оператором не лише в українських, а й співпрацював з міжнародними виданнями: LB.ua, Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske, Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радіо Свобода (RFE/RL ).

Левін багато знімав документалістики про війну. Він часто говорив про те, що кожен український фотограф мріє зробити фото, яке зупинить бійню. Макс був одним із тих, кому вдалося вибратися з Іловайського котла, тому разом із колегою Маркіяном Лісейком він організував у 2014 році проект, присвячений військовим, під назвою AFTER ILOVAISK afterilovaisk.com.

Останнє фото на сторінці Макса Левіна у Facebook було опубліковано о пів на першу ночі 13 березня. Вже вдень він зник.

"Українські війська біля зруйнованого бункера Другої світової війни неподалік Демидова, Київська область, 11 березня 2022 року", – говриться у підписі до знімку.

[ + – ] Останнє фото Макса Левіна, опубліковане в соцмережі Фото: Maks Levin/Facebook

У загиблого фотографа залишилися четверо неповнолітніх синів, цивільна дружина та літні батьки.