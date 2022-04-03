У Маріуполі загинув литовський режисер Мантас Кведаравічюс

Раніше він зняв фільм про це місто.

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У Маріуполі внаслідок обстрілу загинув литовський кінорежисер Мантас Кведаравічюс у віці 45 років. Про це повідомляє УП.

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"Наш друг, учасник Артдокфест, литовський документаліст Мантас Кведаравічюс, сьогодні був убитий в Маріуполі, з камерою в руках, на цій лайновій війні зла, проти всього світу. Я знайшов кілька фото, де ми разом з Мантасом на Артдокфесті в Ризі, у 2016 році обговорюємо місце документаліста на війні. Мантас дедалі більше мовчав, і думав", — зазначив 58-річний російський кінорежисер та сценарист, уродженець Львова, Віталій Манський у Facebook.

[ + – ] Віталій Манський поділився архівними кадрами з Риги з убитим Мантасом Кведаравічюсом

Убитий режисер відомий своєю картиною "Маріуполіс" про війну на Донбасі та життя Маріуполя в умовах кризи. Він став режисером, автором сценарію та продюсером стрічки.

Прем'єра фільму "Маріуполіс" відбулася на Берлінському кінофестивалі у 2016 році, його називали "людською історією на тлі історичних потрясінь".

[ + – ] Фільм "Маріуполіс" загиблого в Маріуполі литовського кінорежисера

Раніше Фокус писав про смерть відомого фотодокументаліста Макса Левіна від осколкового поранення в голову. Його тіло знайшли на Київщині після кількох днів пошуку.

Нагадаємо, як місто на березі Азовського моря Маріуполь опинилося в повній блокаді та зіткнулося з гуманітарною катастрофою.