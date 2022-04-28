У украинского певца Позитива умер отец

Артист не успел попрощаться с отцом.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Участник группы MOЗGI и экс-участник группы "Время и стекло" Алексей Завгородний рассказал о смерти отца.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

"Он умер из-за болезни. И нам его семья, которые там были у него, нам никто, ни моей маме, никто ничего не сказал", — признался 32-летний украинский артист, добавив, что сообщил о смерти отца его маме семейный товарищ.

По словам исполнителя, у них с сестрой были натянутые отношения с отцом после того, как он расстался с их мамой. После начала полномасштабной войны музыкант с сестрой Лизой даже думали восстановить отношения с отцом и приехать к нему в гости, однако не успели. А сестра Алексея тяжело восприняла печальное известие.

[ + – ] Алексей Завгородний рассказал о смерти отца

Позитив отметил, что несмотря на сложные отношения с отцом, он не держит на него обиды. Однако общения с папой ему не хватало.

"Не было и нет у меня какой-то такой обиды сильной. Просто я понимаю, что у него есть там внуки, другая семья. Он не был один, поэтому я как-то не сильно переживал. Хотелось, конечно, и очень многое рассказать ему. Но надеюсь, что он сейчас видит. Но думаю, что он эти 15 лет видел меня", — отметил певец.

[ + – ] Алексей Завгородний в детстве с родителями и сестрой

Отметим, что родители Алексея Завгороднего Елена и Иван развелись, когда им с сестрой было 15 лет. Они часто ссорились, а однажды после очередного скандала отец ушел. Через некоторое время выяснилось, что он вернулся к бывшей жене и их детям.

Отметим, что в 2021 году сам Алексей также развелся со своей женой Анной, с которой они поженились в 2013 году.

Напомним, у телеведущего Андрея Беднякова скончалась мама после нахождения в заблокированном Мариуполе.