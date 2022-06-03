Надя Дорофеева представила новую песню на украинском языке (видео)
Артисты перепели слова Тараса Шевченко.
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Украинская певица Надя Дорофеева представила клип на новую песню в дуэте с певцом Артемом Пивоваровым.
Артисты процитировали слова украинского писателя Тараса Шевченко "Думи мої", добавив современные мотивы в музыке и стильный черно-белый клип.
"Думи мої, думи… Лихо мені з вами, чом вас вітер не розвіяв?" — поют украинские знаменитости.
"Строки Тараса Шевченко, звучащие в нашей с @pivovarovmusic песне, были написаны, когда он был далеко от Родины и очень скучал. Как и миллионы украинцев сейчас, он мечтал вернуться домой…" — призналась Надя Дорофеева в своих соцсетях.
Часть средств от прослушиваний Артем Пивоваров передаст в фонд Soborna Ukraine для помощи пострадавшим в войне украинцам.
Ранее Надя Дорофеева поделилась кадрами из будущего клипа, а бывшая жена рэпера Потапа Ирина Горовая отметила, что новая песня — настоящий шедевр.
Напомним, Надя Дорофеева сейчас находится за границей и активно помогает украинцам на информационном фронте и выступая на благотворительных концертах. За выступления перед футбольными матчами национальной сборной Украины звезда собрала более 22 млн гривен.
Также Фокус писал о разводе Нади Дорофеевой с Владимиром Дантесом и новых отношениях украинской певицы. По словам Нади, она готова начать новую страницу жизни.