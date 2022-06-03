Надя Дорофєєва представила нову пісню українською мовою (відео)

Артисти переспівали слова Тараса Шевченка.

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Українська співачка Надя Дорофєєва представила кліп на свою нову пісню в дуеті зі співаком Артемом Пивоваровим.

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Артисти процитували слова українського письменника Тараса Шевченка "Думи мої", додавши сучасних мотивів у музиці та стильний чорно-білий кліп.

"Думи мої, думи… Лихо мені з вами, чом вас вітер не розвіяв?" — співають українські знаменитості.

[ + – ] Нова пісня Наді Дорофєєвої та Артема Пивоварова

"Рядки Тараса Шевченка, що лунають у нашій з @pivovarovmusic пісні, написані, коли він був далеко від Батьківщини та дуже сумував. Як і мільйони українців зараз, він мріяв повернутися додому…" — зізналася Надя Дорофєєва у своїх соцмережах.

Частину коштів від прослуховування Артем Пивоваров передасть фонду Soborna Ukraine для допомоги постраждалим у війні українцям.

Раніше Надя Дорофєєва поділилася кадрами з майбутнього кліпу, а колишня дружина репера Потапа Ірина Горова зазначила в коментарях, що нова пісня — справжній шедевр.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва наразі перебуває за кордоном та активно допомагає українцям на інформаційному фронті та виступаючи на благодійних концертах. За виступи перед футбольними матчами національної збірної України зірка зібрала понад 22 млн гривень.

Також Фокус писав про розлучення Наді Дорофєєвої з Володимиром Дантесом та нові стосунки української співачки. За словами Наді, вона вже готова почати нову сторінку життя.