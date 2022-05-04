Надя Дорофєєва похвалилася тим, скільки грошей змогла зібрати на благодійних концертах
Артистка активно виступає на благодійних концертах за кордоном на допомогу Україні.
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Українська співачка Надя Дорофєєва похвалилася тим, скільки грошей їй вдалося зібрати завдяки благодійним виступам перед матчами "Динамо" Київ за кордоном. Про суму збору повідомив співорганізатор благодійного туру київського "Динамо" Максим Радуцький.
За словами ресторатора, за допомогою благодійних матчів "Динамо" Київ, які стартували 12 квітня 2022 у Варшаві, вдалося зібрати понад 22 мільйони гривень.
Цю ж інформацію перепостила на свою сторінку і Надя Дорофєєва, яка активно виступає перед футбольними матчами за кордоном.
"Результат нашої роботи за квітень! І він теж проміжний! Тепер я знаю, як виглядає супер команда: футбольна, шоу бізнесова, режисерська, телевізійна. І це ми :) а ми продовжуємо. У травні ще багато днів", — зазначив Максим Радуцький на своїй Instagram-сторінці.
Нагадаємо, Надя Дорофєєва показала обличчя українців, яким пощастило зустріти у Львові голлівудську акторку Анджеліну Джолі.
Також Фокус писав про благодійні виступи українських зірок перед футбольними матчами у Варшаві. Зокрема для глядачів матчу співали Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, Юлія Саніна та Катерина Павленко.